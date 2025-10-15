走って川を渡る、1頭のクマ。このクマは15日朝、天童市中心部の温泉街に出没、一帯は一時騒然となりました。クマは午後、猟友会によって駆除されました。



天童市によりますと、15日午前5時40分ごろ、天童市山元にある住宅の敷地内で体長およそ60センチの子グマ1頭が目撃されました。

その後、子グマは天童温泉街に向かって移動。

午前8時40分ごろ、天童市役所から南東に350メートルほどにあるホテルの駐車場で従業員が目撃。30分後には鎌田1丁目の病院や温泉公園、泉町2丁目の泉町公民館付近でもクマの目撃情報がありました。

出没した現場の近くには住宅のほか、小学校や保育施設、道の駅などがあります。





広報車「この辺りでクマが目撃されました」市街地への出没を受けて市は、周辺住民に外出を控えるよう呼びかけました。また、警察がパトカーや県警ヘリがっさんを出動させ、クマの行方を追いました。クマはその後、温泉街から離れて再び山元地区に出没。市は、市長の権限で市街地での発砲を許可する「緊急銃猟」も視野にクマの動きを見守りました。状況を確認するため現場を訪れた新関茂市長は。新関茂市長「（市長はクマの姿は見た？）草の中に入っていて疲れて動かないような様子なのであそこらしい、ぐらい。こんな所までクマが出没するのは心配。是非とも市民の皆さんの生命とけがなどないように処理できればと考えている」天童市川股元昭経済部長「体長約60センチの子グマということで人の命に脅威があるかというとそうではないのかな、と。緊急銃猟ではなく有害鳥獣駆除ということで許可を市が緊急で出しているのでそちらでも対応を考えている」クマは草の中に隠れ、姿が見えなくなっていました。そのため、麻酔銃を撃つことが出来ず、市は、農作物への被害や人的被害の恐れがある場合に許可を出せる「有害鳥獣駆除」で対応することにしました。市や警察がクマの様子をうかがっていましたが、午後2時半ごろ、猟友会が猟銃でクマを駆除しました。対応したメンバーによりますとクマは飢えて痩せている状態だったということです。警察は、今後もクマの目撃が懸念されるとして朝や夕方は一人で出歩かず、一人での農作業や山仕事は控えるよう呼びかけています。一方、山形市でも15日未明、JR山形駅近くの住宅街でクマとみられる体長1メートルほどの動物1頭が目撃されるなど各地でクマの目撃が相次ぎ、市や警察が注意を呼びけています。