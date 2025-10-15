◇パCSファイナルステージ第1戦 日本ハムーソフトバンク（2025年10月15日 みずほペイペイ）

「2025 パーソル クライマックスシリーズ（CS）パ」ファイナルステージ（S）第1戦が15日に行われ、リーグ2位の日本ハムと同優勝のソフトバンクが対戦。横浜、ソフトバンク、ヤクルトで通算2186安打をマークした内川聖一氏（43）が始球式に登場した。

背番号1のユニホームを着てマウンドに立った内川氏。投じた一球は、日本ハムの1番・万波の胸元付近へ。万波は大きくのけぞり、内川氏はマウンドから「ゴメン」と謝罪した。

その後、マイクを手にした内川氏は「引退してクライマックスシリーズの舞台に立つことができて凄い幸せです。ファンの皆さんがつくってるこの雰囲気、最高です」と満面の笑み。「最後は子供のころから野球をやっていた、この言葉で締めさせていただきます」とし、「締まっていこー！」と絶叫した。

ネット上では「そのままベンチで代打待機を」「そのままベンチ入りして」「臨時コーチに」「内角攻めしてておもろい」などの声が寄せられた。