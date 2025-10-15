中小企業庁からの補助金で東日本大震災の被災企業を支援する「全国信用保証協会連合会」（東京）に対し、会計検査院が少なくとも２０４億円を有効に活用していないと指摘したことがわかった。

同庁は連合会に国庫への納付を求める。

同庁は２０１１年度、連合会の基金に６９７億円を拠出。連合会に加盟する全国の信用保証協会は、震災で被害を受けた中小企業が金融機関から融資を受ける際に最大２億８０００万円分を保証した上で、企業が返済できなくなった場合、債務を弁済して基金から補填（ほてん）を受ける。２４年度までの補填額は７８億円に上った。

一方、復興が進んだ近年は融資の需要が細り、保証する債務残高もピーク時（２０１１年度末）の１兆６４７３億円と比べ、２４年度末は１３％（２２１０億円）まで減少している。

連合会は同庁の指示を受け、２０年にも使う見込みのない３００億円を戻していたが、検査院は残る３１９億円についても６割が不要だと判断した。同庁は「保証制度は続いており、十分な資金を確保すべきだと考えていた」とし、検査院の指摘に従って対応するという。