「美脚健在」指原莉乃、私服でパシャリ！ショートパンツSHOTに反響「スタイル異次元で流石すぎる」

10月14日、指原莉乃がInstagramを更新した。

【写真】私服セットアップコーデの美脚SHOTを公開

指原は、自身のInstagramアカウントにて、「AKBファンにはお馴染み”あのシャッター”の前で撮りました」と切り出すと、私服だというショートパンツのセットアップ姿でシャッター前に立った写真を公開。

続けて、「撮ってくれたメイクさんは『シャッターの前いい感じ！』と言ってたので、あ、普通のシャッターなんだなと思って撮ってもらったんですが、サブスクで先行公開したら『うわ！あのシャッターだ！エモ！』とたくさん来たので、やっぱり”あのシャッター”なんだ…と思いました」と、場所にまつわるエピソードを明かしていた。

この投稿に対し、ファンからは、「本当にかわいいー！」「スタイル異次元で流石すぎる」「美脚健在」「可愛いから大人可愛いに」「絵になりますね」「エモすぎる！！」「一気に現役時代に戻るね」などの反響が寄せられている。

かつてAKBグループで人気を博した指原は、所属時代には総選挙で4度女王の座に輝いた経歴の持ち主。2019年4月に卒業して以降は「＝LOVE（イコールラブ）」「≠ME（ノットイコールミー）」「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」のプロデューサーとして手腕を発揮しているほか、コスメブランド「Ririmew」のプロデュースも手掛けている。