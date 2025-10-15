鄭大世が語る“ブラジル撃破”の価値　「勝つことを知ったチームは強い」日本代表が進む“次のステージ”

ブラジル戦の勝利に対する伊東の貢献度は計り知れない(C)Getty Images

ブラジルを下した歴史的な一戦。挑戦ではなく、勝利を手にするために戦う――日本代表がついにその覚悟を形にした。元北朝鮮代表FWの鄭大世が、試合を通して見えた森保ジャパンの成長と、強豪撃破の意義を語る。

【動画】伊東純也のCKから上田綺世が渾身ヘッド！ブラジル相手に歴史的勝利をもぎ取った決勝弾の映像

まさかこんな日が来るとは思わなかった。前半は0−2で終えたものの、相手のミスから奪った後半の1点をきっかけに日本代表が完全に主導権を握った。正直、あの展開を予想していた人は多くなかっただろう。僕自身、勝つと思っていなかった。だが、あの90分間で、「日本代表はワールドカップで優勝を狙えるかもしれない」と、サッカーファンだけでなく、普段サッカーを見ない層にまで、そう感じさせたのではないかと思う。

この勝利は、ただの1試合の結果ではない。これまで積み上げてきたチームの経験が、実を結び始めたことの証でもある。ブラジルという絶対的強者を相手に、臆することなく挑み、そして勝ち切った。そこに、このチームが持つ“強さ”が見えた。

中でも印象に残ったのは、やはり伊東純也だ。彼が右サイドにいるかどうかで、チームの攻撃はまるで変わる。強豪国との試合になると、どうしても崩しが難しくなる。そんな中で、少ない人数で速く攻め切る展開を作り出すには、精度の高いクロスが不可欠だ。伊東はその数少ないチャンスを形にできる。あの精度は世界でもトップクラスのレベルだ。

しかも、彼は決してビッグクラブに所属しているわけではない。派手な実績もない。それでも代表で常にスタメンを張る理由は明確。結果を出し続けているからだ。堂安律とのポジション争いもいい刺激になっている。お互いが切磋琢磨することで、右サイドが大きなストロングポイントになっている。