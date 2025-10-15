3歳の女の子を車で保育園に送り届けたら、一緒に乗っていた超大型犬が…あまりにも尊い「露骨すぎる態度」が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で24万3000回再生を突破し、「最高に癒されます」「美しい時間…」といったコメントが寄せられています。

【動画：3歳の女の子を『車で保育園に送り届けた』結果→一緒に乗っていた超大型犬が…あまりにも尊い『露骨すぎる態度』】

離れたくないけれど

YouTubeチャンネル「山奥暮らしのシュシュ」に投稿されたのは、パパの車に乗って3歳の娘さん「ろの」ちゃんを保育園に送り届ける、グレートピレニーズ「シュシュ」ちゃんの様子。車が保育園の近くまで来ると、シュシュちゃんはソワソワし始めます。

シュシュちゃんは「ろのちゃんが趣味」と言えるほど、ろのちゃんのことが大好きなんだそう。車での保育園の送迎も毎日とっても楽しげに着いてきてくれますが、シュシュちゃんはろのちゃんと離れるのは嫌な様子。

露骨に落ち込む…

「もうすぐ着いてしまうわ…」とちょっとブルーになっていたシュシュちゃん。送り届けた後は露骨に態度が変わってしまい、即「スネるモード」に突入。フセをして、つまらなそうな表情になってしまったんだとか。

シュシュちゃんは「ろのちゃんのいない車、寂しい…」と秒速で落ち込んでしまいます。楽しそうな笑顔とやる気に満ちた姿勢はどこへやら、ふて寝してしまいそうになっています…。

2人は相思相愛

保育園に送り届けた後、寂しそうだったシュシュちゃんですが、ろのちゃんも同じ気持ちだったよう。ろのちゃんは帰ってくるやいなや、すぐさまシュシュちゃんの元へ駆け寄り、思いっきり甘えんぼモードに。

気が付くと、一緒に寝ていることもあるというシュシュちゃんとろのちゃん。相思相愛すぎる2人には、1日でも長く一緒にいてほしいと願わずにはいられません。

投稿には「最高に癒されます」「美しい時間…」「ラブラブが溢れとる」「めっちゃ可愛い」「ほっこり＆ジーン」「2人がずっと健やかにいられますように」といったコメントが寄せられています。

シュシュちゃんたちの賑やかな日常は、YouTubeチャンネル「山奥暮らしのシュシュ」でチェックすることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「山奥暮らしのシュシュ」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。