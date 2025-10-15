モルテンは、「音を気にせず、安心して、家族みんなで、おうちバスケが楽しめる」をコンセプトとするroombasketballブランドの第二弾「roombasketball シューティングセット」を12月に発売し、10月14日からモルテン公式オンラインショップ限定で予約受付を開始した。

「roombasketball シューティングセット」は、家庭用屋内専用のゴールと専用ボールがセットになったシューティングセット。プレーヤーにとっては、いつでもやりたいときにできる環境を、支える保護者にとっては、自宅で子どもが安心・安全に、思い切りプレーできる環境を実現する。子どもの成長を身近に感じながら、家族の会話や絆を深めるきっかけを提供することを目指している。

第一弾として登場した「roombasketball」ドリブルセットは、静かに跳ね、家の中でも動きのある練習を可能にするマットと、室内でもモノを傷つけないリアルタッチな専用ボールを組み合わせた商品。4月の発売開始後には、家の中で安心して大好きなバスケットボールができると多くの支持を集め、初回生産分はすぐに完売した。こうした反響を受け、今回好評シリーズの第二弾が満を持して登場する。

モルテンは、スポーツに関わるすべての方々が、スポーツでしか感じられない本物の感情を引き出すために、これ以上ない最適なプロダクトやこれ以上ない最適な環境をつくり、スポーツがいつも人生のそばにある世界を実現していく。



「roombasketball シューティングセット」

「roombasketball シューティングセット」は、穴をあけた樹脂製ボードと樹脂製リング、低反発素材を使用した専用ボール（roombasket ball）の組み合わせによって、ボールが当たったときの衝撃音を抑え、生活音に配慮しながらも本格的なバスケ体験を実現する。

ボールは暖かみのあるオレンジとアイボリー、ゴールはウォームグレーを基調としたインテリアに馴染むカラーリングに仕上げた。

薄型のベースプレートでつまずきにくく、生活動線を妨げない安全設計とのこと。さらに、ベースプレートをスチール製、ボードとリングを樹脂製とすることで、低重心による高い安定性を実現した。

［小売価格］4万9500円（税込）

［予約受付開始日］10月14日（火）

モルテン＝https://www.molten.co.jp