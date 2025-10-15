オウルテックは、準固体電池を採用したワイヤレス充電対応モバイルバッテリー『OWL-LPB5025MG』（5000mAh）と『OWL-LPB10025MG』（10000mAh）を発売した。発火リスクを抑えた安全設計に加え、マグネット吸着とスマホリング一体型デザインを採用し、落下防止やスタンド利用も可能な多機能モデルとなっている。

◼︎準固体電池がもたらす高い安全性と耐久性

『OWL-LPB5025MG』『OWL-LPB10025MG』は、電解質がゲル状の“準固体電池”を採用。従来のリチウムイオン電池に比べて発火リスクが低く、-20℃から60℃までの温度変化にも強い。また、電解質の劣化が起きにくいため、長期間安定した性能を維持できる。日本の電気用品安全法に基づくPSE適合製品でもあり、安全性を最優先した設計だ。

◼︎マグネット式ワイヤレス充電とスマホリング一体型

Qi2およびMagSafe対応機器では最大15Wのワイヤレス急速充電に対応。マグネット吸着でスマートフォンにピタッと装着しながら充電できるため、ケーブル不要で持ち運び中の使用にも便利だ。リング部は360°回転する構造で、手持ち時の落下を防ぐと同時に、スマートフォンスタンドとしても使用できる。

USB Type-CポートはPower Delivery（PD）に対応し、『OWL-LPB5025MG』は最大20W、『OWL-LPB10025MG』は最大30Wの高出力で急速充電が可能。スマートフォンだけでなく、タブレットやゲーム機など幅広いデバイスに対応する。さらに、ワイヤレス充電とUSB充電の同時使用が可能で、2台同時充電にも対応している。

◼︎残量1％単位表示と多重保護機能

バッテリー残量は1％単位で表示され、従来のLEDインジケーターよりも正確に残量を把握できる。安全機能として「過充電保護」「過放電保護」「短絡（ショート）保護」「温度保護」「異物検出」などを搭載し、充電時の過熱や誤作動を防止。パススルー充電にも対応しており、バッテリーを充電しながら別デバイスも同時に充電できる。

5000mAhモデルは携帯性に優れたコンパクトサイズで、バッグやポケットに収まりやすい。一方の10000mAhモデルは長時間の外出や出張にも対応できる大容量タイプだ。どちらもホワイトとブラックの2色展開で、シンプルなデザインが日常使いに馴染む。購入後1.5年の長期保証も付帯しており、品質とサポートの両面で安心して使える製品である。

◼︎製品仕様

・製品名：『OWL-LPB5025MG』／『OWL-LPB10025MG』・容量：5000mAh／10000mAh・ワイヤレス出力：最大15W（Qi2／MagSafe対応）・USB Type-C出力： - 5000mAhモデル：最大20W（PD対応） - 10000mAhモデル：最大30W（PD対応）・機能：2台同時充電／パススルー充電／スマホリング兼スタンド／1％単位残量表示・安全機能：過充電・過放電・短絡・温度・異物検出保護・カラー：ブラック／ホワイト・保証期間：1.5年

（文＝リアルサウンドテック編集部）