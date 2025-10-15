能登地域の2つの信用金庫が、能登半島地震からの復興支援として商品を共同開発しました。被災地の小規模事業者の販路拡大をバックアップします。

洋菓子と和菓子を詰め合わせた「NOTOTSUNAGU（のとつなぐ）花綴（はなつづり）」。

そして、こちらは名産品や食品の詰め合わせ、「NOTOTSUNAGU百彩（ひゃくさい）」です。

能登の16の店の協力を得て共同開発したのは、能登町に本店を置く興能信用金庫と、七尾市に本店があるのと共栄信用金庫です。

能登地区の２つの信用金庫が小規模事業者の支援で復興ギフトを開発

2つの信用金庫は、2024年12月に、能登の復旧・復興を進めるため業務協力の覚書を交わし、小規模事業者の支援でタッグを組んできました。

今回は、復興を支援するサポートプログラムとして、10年以上、入出金などの取引がない休眠預金を活用した助成事業の採択を受けて、復興特別ギフトを開発しました。

興能信用金庫・田代克弘理事長「まずは手に取って開けてワクワクしていただき食べていただいて食感を色々な思いが伝わると思いますのでこれが次につながることを期待したい」

のと共栄信用金庫・郴目孝和理事長「全国多くのところに届けばいいなと思っているし能登は頑張っているぞというところを多くの方に伝えていきたいと思う」

15日は、金沢駅に特別ブースを設置し、販売

通常は珠洲市の今井商店で月限定30セットを販売しますが、15日は金沢駅のコンコースに特別ブースが設けられました。

夫の実家が輪島市の女性「お墓参りにもなかなか行けないのでみんなの役にたてたらいいなと思っていた。ワカメとか主人の義母がいろいろご馳走してくれたので思い出して作りたい」

2つの信用金庫では能登の復旧復興を後押ししたいとしています。