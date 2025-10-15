ロッテは、10月27日に、“飲むアイス”の「クーリッシュ」ブランドから、お風呂あがりにチョー気持ちいい！ゴクッとあまうまな「クーリッシュ コーヒー」を発売する。「クーリッシュ」のコーヒーフレーバーは、過去販売した商品も消費者から好評で、気温の下がり始めるこの季節にもマッチしていると考えている。どこか懐かしさを感じられる甘いコーヒーの味わいを微細氷で後味スッキリ楽しめる。パッケージデザインは昔ながらの瓶に入ったコーヒー入り乳飲料をイメージしたレトロなデザインとのこと。また、メインデザインの他に、ロゴに遊び心のあるイラストをあしらったデザインも2種展開する。ぜひお風呂あがりに腰に手を当てて飲んでみてほしい考え。



「クーリッシュ コーヒー」

商品特長は、ワンハンドで楽しめる“飲むアイス”。微細氷入りのすっきりとした甘さと、なめらかな食感が楽しめる。どこか懐かしい甘いコーヒーの味わいが微細氷で後味スッキリ楽しめる。お風呂あがりにゴクゴク飲めることを目指した仕立てにしている。

懐かしさが感じられるレトロなデザインとのこと。メインデザインの他にロゴに遊び心のあるイラストをあしらった2デザインの合計3デザインとなっている。

なお、クーリッシュはアイスなので、一度溶けたものを再び凍らせると品質が変わるす。

［小売価格］194円（税込）

［発売日］10月27日（月）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp