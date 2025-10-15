大幸薬品は、公式オンラインショップ「TAIKODIRECT」において、ラッパのマークでおなじみの「正露丸」などをモチーフにしたオリジナルグッズの販売を、10月22日12時から開始する。

大幸薬品の主力商品であるラッパのマークの「正露丸」シリーズは、長年にわたり多くの家庭の常備薬として親しまれてきた。今回、公式オンラインショップにて販売を開始するオリジナルグッズは、「正露丸」および「セイロガン糖衣A」をモチーフにデザインしたアイテムとなっている。



キーホルダー（セイロガン糖衣Aを飲んだ胃）

今回のオリジナルグッズは、「正露丸」ブランドを日常生活の中でより身近に感じてもらえるよう企画したもの。従来の店頭や広告での接点に加え、生活シーンで使用してもらえるアイテムとして展開することで、幅広い世代の消費者にブランドへの親近感や愛着を持ってもらえることを期待している。



正露丸くんぬいぐるみ（おすわりVer.）

今回はオリジナルグッズ第一弾として、キーホルダー2種、ぬいぐるみ1種を販売する。キーホルダーはハンドメイドアクセサリー作家「Rebecca」氏によるデザインで、一点一点手作業で制作している。液体入りの胃の形をモチーフにしたチャームと、ミニチュアの「正露丸」「セイロガン糖衣A」、「大幸薬品」のロゴプレートを組み合わせた仕様。胃の形のチャームの中には、透明な液体とそれぞれ「正露丸」の丸剤、「セイロガン糖衣A」の錠剤をイメージした粒が入っており、傾けるとゆっくりと動く。ぬいぐるみは「正露丸」のパッケージをキャラクター化したデザインで、座らせて置けるため、家庭の好きな場所に飾って楽しむことができる。

今後は「正露丸」シリーズに加え、企業ロゴである「ラッパのマーク」をあしらったグッズなど、ラインアップを順次拡大していく予定。これによって、家庭の生活に寄り添う常備薬メーカーとしての同社ブランドをより多くの消費者に身近に感じてもらえる機会をさらに広げていく考え。

［小売価格］

キーホルダー（正露丸を飲んだ胃）：8580円

キーホルダー（セイロガン糖衣Aを飲んだ胃）：8580円

正露丸くんぬいぐるみ（おすわりVer.）：3850円

（すべて税込）

［発売日］10月22日（水）

大幸薬品＝https://www.seirogan.co.jp