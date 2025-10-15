日本代表はなぜ王国ブラジルから大逆転勝利を飾れたのか。主力MFが称えたのは南野でも中村でも上田でもなく…「対人で勝ってくれた」
［国際親善試合］日本 ３−２ ブラジル／10月14日／東京スタジアム
日本代表は10月14日、東京スタジアムで強豪ブラジルと対戦。０−２から３−２と大逆転勝利を収め、これまで２分け11敗だった王国から初勝利を挙げた。
前半で２点をリードされた森保ジャパンは、後半からリスクを冒して前に出ると、52分に敵のミスを突いた南野拓実のゴールで１点を返す。
これで勢いに乗り、62分に中村敬斗のボレーシュートで同点に追いつくと、71分には、上田綺世がCKにヘディングで合わせてネットを揺らし、勝ち越しに成功した。
ボランチで先発した鎌田大地は試合後、０−２だった前半も内容では悪くなかったと主張した。
「自分たちのやりたいことはできてましたけど、人数はいるけど、いるだけで、横ずれが少し遅れたりだとか。逆に後半、後ろに人数がいないと、自分が目の前の相手に対してすごく行けている。（前半は）人数が逆にいすぎちゃって、本当にもったいない２失点の仕方をしたなと」
29歳の主力MFは「そんなにやられた感じはしなかったんですけど、ああいう二発でやられちゃうというのは、まだまだだなというふうには思いますね」と続けた、
逆転できたポイントについては、「２点を入れられて、後半にリスクのある守備の仕方をした時に、対人の部分で相手を上回れてたのは、一つ大きな要因なんじゃないかなと思います」とコメント。１対１でほぼ勝利した左CBの鈴木淳之介を称えた。
「サイドをうまく使われたタイミングで、淳之介が対人で勝ってくれた。そういう個々の能力の部分で上回らないといけない部分はある」
また、「１対２になったのはすごく良かったし、わりとカタール・ワールドカップに似たような、１点早い時間帯に取れて、行け行けになれたというのは良かった」とも。
後半に早い時間帯で１点を返せたことが、逆転につながったと述べている。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
