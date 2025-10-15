「見ていない。興味ない」韓国主将ソン・フンミン、日本のブラジル初撃破に関心ゼロ。観客６万→２万に激減については…
［国際親善試合］日本 ３−２ ブラジル／10月14日／東京スタジアム
森保ジャパンは10月14日、今まで１度も勝ったことがないブラジルと東京で対戦。０−２で前半を終えるも、猛反撃に出た後半に南野拓実、中村敬斗、上田綺世の得点で見事に逆転し、３−２で歴史的勝利を挙げた。
同日、ソウルでは、４日前にブラジルに０−５で大敗した韓国と、日本と２−２で引き分けたパラグアイが激突。ホームの前者が２−０で快勝した。
韓国メディア『SPOTV news』によれば、その試合後、韓国代表の主将ソン・フンミンは報道陣から「日本対ブラジルの結果を確認した？」と問われ、「見ていない。興味ない」と言い放った。この発言を受け、『SPOTV news』は「彼にとって重要なのはライバルチームとの比較ではない」と報じた。
今夏からロサンゼルスFCに所属する33歳の英雄はまた、同じくソウル・ワールドカップ競技場で実施されたブラジル戦は、ほぼ満員の６万3236人を動員しながら、パラグアイ戦は２万2206人に留まった点に言及。次のように思いを伝えた。
「違和感はなかった。来てくれたファンに感謝の気持ちを表さなければならない。面白いサッカーをして良い試合を見せれば、ファンは再び来てくれるだろう。秋夕連休が終わり、日常に戻る時期だったため観客が少なかったようだ。だからこそ、僕らがより責任感を持たなければならない」
なお、韓国は来月、これまた日本と同じくボリビアをホームに迎える。もう１試合の相手は、日韓ともに未定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
