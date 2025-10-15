Snow Man、バンコクでポップアップイベント開催決定 11月に9日間オープン【Snow Man 1st POP-UP】
【モデルプレス＝2025/10/15】Snow Manが、8月末より初のポップアップイベント「Snow Man 1st POP-UP」を開催中。この度、ソウル開催、台北開催に続き、バンコク・Q STADIUM, M FLOOR, EMQUARTIERにて、11月18日から11月26日までの9日間にわたりオープンすることが発表された。
3都市目となるバンコク会場は、バンコクのトロピカルな雰囲気をSnow Manの世界観にインスパイアされたクールでエモーショナルな空間に変え、没入型の体験ができるイベントとなっている。会場内のギャラリースペースにはPOP-UP全体のキービジュアルの他、タイのフォトグラファー Aekarat Ubonsri氏による撮り下ろしとなるビジュアルを展示。他にもSnow Manの映像を楽しむことができる大型モニターや、メンバーの衣装や小物が展示され、どこを見てもSnow Manの世界観を存分に味わうことができる。
POP-UPの入場については事前予約制となり、入場方法やグッズの販売に関する詳細は近日中に発表。最新情報はPOP-UP特設サイトのバンコクページにて公開される。（modelpress編集部）
◆Snow Manポップアップイベント、3都市目はバンコク
3都市目となるバンコク会場は、バンコクのトロピカルな雰囲気をSnow Manの世界観にインスパイアされたクールでエモーショナルな空間に変え、没入型の体験ができるイベントとなっている。会場内のギャラリースペースにはPOP-UP全体のキービジュアルの他、タイのフォトグラファー Aekarat Ubonsri氏による撮り下ろしとなるビジュアルを展示。他にもSnow Manの映像を楽しむことができる大型モニターや、メンバーの衣装や小物が展示され、どこを見てもSnow Manの世界観を存分に味わうことができる。
◆バンコク開催概要
【日程】2025年11月18日（火）〜 11月26日（水）
【時間】11：00〜20：00
【会場】Q STADIUM, M FLOOR, EMQUARTIER
【住所】695 Sukumvit Rd. Khlongtan Nuea, Wattana, Bangkok, 10110
【バンコク：イベント内容】ギャラリースペース、ショップスペースに加え、体験型イベントを展開予定
