OpenAIのCEOサム・アルトマン氏は、X（旧Twitter）で、生成AI「ChatGPT」の機能を大幅に緩和すると明らかにした。

アルトマン氏のポストによると、精神衛生上の問題を背景に機能を厳しく制限しており、多くのユーザーの利便性や楽しさが損なわれていたとのこと。今回、その問題を軽減するツールを入手したため、機能の大幅緩和が可能となったという。

ChatGPTの新バージョンは数週間後にリリースされる。アップデート後は、チャット内でChatGPTに「より人間らしい反応をさせたい」や「友達のように振る舞ってほしい」などの要望に応えられるようになる。

また12月には、年齢制限を全面的に導入し、「成人ユーザーを成人として扱う」という原則のもと、認証済みのユーザーに対して性的コンテンツを許可する方針も示した。