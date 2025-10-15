「そのうちボコられるのかな」アルピー平子、“息子様”の写真を公開！ 「成長スピードえぐいですね」
お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希さんは10月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。“息子様”の写真を公開し、反響を呼んでいます。
ファンからは「足デカすぎん？」「30cmになる日も近い?!」「成長スピードえぐいですね」「勝手に感動」「遺伝子の強さを感じます」「地上最強の親子喧嘩楽しみです！」などの声が寄せられています。
「遺伝子の強さを感じます」平子さんは「息子様、この前買ったばかりの靴がもう入らないと仰る。さらに大きく28.5になってた」と明かし、1枚の写真を投稿。靴ひもを結ぶ息子の姿が写っていますが、確かにスニーカーのサイズがかなり大きく見えます。成長がとまらない息子に対し、平子さんは「そのうちボコられるのかな」ともつづりました。
「こんなに大きくなったんですね」9月16日には「昨日の収録でディズニー特集のVTRを見せられて、その直後に『明日のロケ急にバラシになりました』とマネージャーから連絡が入って。じゃあ行くじゃんかそんなの」と、家族で東京ディズニーリゾートを訪れたことを報告した平子さん。家族の後ろ姿の写真を載せていますが、ファンからは「真ん中いちるくんですか！？ こんなに大きくなったんですね」「いちるくんでけぇ…」といった声が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)