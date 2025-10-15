長崎市の端島＝通称「軍艦島」に炭鉱の閉山後、初めて新しい建築物が作られます。

建物の保存や整備に向けた研究拠点として活用されます。

長崎港の沖合いに浮かぶ端島＝通称「軍艦島」。

明治時代から炭鉱の島として栄え、最盛期には5000人を超える人々が暮らしましたが、1974年に閉山。

無人島となりました。

世界遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産の一つになっています。

（栗脇 善朗 世界遺産室長）

「崩落してしまいそうな構造物はあるけれど、調査隊が避難する場所がない。それをクリアするために、計画の中に避難施設を設置しましょうというのがあって、ユネスコにも報告していた」

閉山から50年以上が経過し、島内の建物は劣化が進む中、その保存に向けた研究施設「端島72号棟」が今回、新たに設置されることになりました。

端島小中学校の体育館が71号棟として整備されて以来、島に建築物ができるのは55年ぶりです。

施設は軍艦島の保存のための研究施設としての活用や、島内での災害発生時など緊急に避難が必要な場合の一時避難所として利用されます。

整備と研究を行うのは、大手ゼネコンの清水建設で、長崎市と連携協定を結びました。

（鈴木 長崎市長）

「持続可能な形での観光につながり、世界遺産の継承、長崎の地域活性化に大きく寄与することを期待している」

（清水建設 原田 知明 常務）

「端島において、新築工事が行われるのは55年ぶり。世界遺産端島を未来に残すために今回の協定を起点として、ますます貢献できたらいい」

清水建設では、現地資材や廃材を活用する技術の開発を行っていて、その実証実験の場としても活用するということです。

こちらは軍艦島を上から見た写真です。

普段の一般の観光客が立ち入ることのできるのが、島の南東のドルフィン桟橋で、そこから南側に伸びているのが見学エリアです。

今回の72号棟は、島の北側端島小中学校のグラウンドがあった場所に建設されるということです。

来月中旬から資材の搬入を始め、12月に竣工する予定。

来年3月に運用を開始するということです。