新車157万円！ ダイハツの「軽ワゴン」がスゴい！ 両側スライドドアでめちゃ便利＆走りのターボも設定！ 可愛いだけじゃない「ムーヴキャンバス」人気の理由とは？

ダイハツの「軽ワゴン」がスゴい！

市場で人気車が誕生すると、そのクルマはキープコンセプト路線に走り、販売は尻すぼみになりがちですが、ダイハツ「ムーヴキャンバス」は2022年に初代モデルのデザインを継承してフルモデルチェンジしたにも関わらず、堅調に売れ続けています。

軽自動車は女性ユーザーが多いカテゴリですが、より若年女性を筆頭に、デザイン性と実用性を両立させて幅広い層にアピールする軽トールワゴンとしてムーヴキャンバスは開発されました。

ダイハツ「ムーヴキャンバス」

初代モデルは、「ムーヴ」の基本コンポーネンツを活用した派生車種として2016年に誕生。2022年に現行の2代目へとフルモデルチェンジし、現在に至ります。

一時はムーヴの販売の半数以上をムーヴキャンバスが占めているとされていましたが、なぜここまで人気を獲得できたのでしょうか。

ダイハツの販売店のH氏に話を聞いたところ、やはり女性ユーザーが欲しかったカタチや装備を具現化しているのが大きな理由となっているそうです。

「ムーヴキャンバスを購入するお客様は、ほとんどがエクステリアを気に入られて、とのことでした。丸みを帯びたフォルム、優しいイメージを感じやすいパステル調の2トーンカラー、そしてスーパーハイトほど全高が高過ぎないトールワゴンサイズでありながら、両側スライドドア（後席）を装備しているのが人気の理由だと思われます」

ユーザーからの評価も、レトロで可愛いという特徴的なエクステリアへの評価が高いようで、女性からの支持が厚いのはもちろん、「おじさんが乗るには可愛すぎますが、でもカワイイ」や「キャンバスならではの可愛さが気に入ってます」「オラオラ系じゃない希少な存在」など、女性以外からも肯定的な意見が多いようです。

またインテリアもポップな色使いや曲線を使った造形で、デザイン自体は評価も高いのですが、一部では角度的に立ち気味のフロントウィンドウやルーフの長さなどもあり、信号の見にくさを指摘する意見があるものの、4人が乗車しても余裕のある車内空間や、高すぎない車高で風の影響を受けにくいのも、運転がしやすいとの評価につながっています。

ルックスよし、インテリアも快適、スライドドアも装備され、オールマイティに活躍する軽トールワゴンとなっています。

実は、初代モデルは唯一の欠点が「パワー不足」と言われていました。扱いやすい自然吸気エンジンですが、市街地なら問題なくても坂道や高速道路では動力性能が物足りず、遅いとの評価もありました。

しかし2代目になって、待望のターボエンジン搭載グレードも追加されてパワー不足も解消され、高速巡行もかなり快適になっています。

また、燃費性能はWLTCモードで自然吸気エンジンが22.9km／L（2WD）を達成。ターボエンジン車でも22.4km／Lと良好で、経済性の面でも優秀です。

「2代目では、今までの路線を受け継ぐ2トーンボディの『ストライプス』と、ボディ全体を同色にし、クロームメッキパーツなどで高級感を演出した『セオリー』の2系統になったことで、男性ユーザーも手を出しやすくなったのも特徴です。

特に普通車からダウンサイジング目的で乗り換えられる男性オーナーの方はセオリーを選ばれるようです」（ダイハツ販売店 H氏）

軽自動車を選ぶ理由はさまざまあるでしょうが、一定の年齢以上の男性が乗るのに相応しい満足感を得られるクルマは意外に少ないものです。

その点でも既存路線とシックな路線を展開するムーヴキャンバスは、適度な軽快感と高い実用性を兼ね備えつつ、さらにスタイリングで個性的なのですから、人気モデルになるのも当然の結果と言えそうです。

ムーヴキャンバスの価格（消費税込）は157万3000円から200万7500円です。