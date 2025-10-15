街角の自動販売機がジワジワと姿を消している。何が起こっているのか。経営コンサルタントの鈴木貴博さんは「ライフスタイルの変化、インフレ……色々考えられるが、最大の要因は“担い手不足”だろう。『ワークライフバランスを捨てる』などと言ったら批判が相次ぐ世の中だが、今の仕組みは“作業員の頑張り”に支えられてきた実態がある」という――。

■「2050年には半減する」は本当か

街中から飲料の自動販売機がじわじわと姿を消しています。

減り方は本当にじわじわなのですが、ピークだった2013年の247万台から毎年5万台ぐらいのペースで減少し、2024年は204万台にまで減りました。

「このペースで減少すると2050年には100万台まで減る」と言う（※）のですが、本当でしょうか？

※「『酷暑のオアシス』自販機、50年に半減も 飲料に代わるは和牛やケーキ？」（日本経済新聞）

実際はもっと早く減少が進むかもしれません。その背景と理由をお話しします。

写真＝iStock.com／powerofforever ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／powerofforever

自動販売機でよく買われる飲料といえばまず思い浮かぶのが缶コーヒーです。実は缶コーヒーの消費は自動販売機の消滅ペースよりも速く、2013年から約4割減っています。一方でペットボトルのコーヒー飲料やコンビニコーヒーを含めると、外出先で購入するコーヒーの需要はむしろ若干の増加傾向です。

出先で手軽に買えるコーヒーといえば90年代はほぼほぼ缶コーヒーだけでした。2010年代にコンビニコーヒーというライバルが出現して以降、缶コーヒーの比率は頭打ちになりますが、しばらくはそこで持ちこたえていました。

ところが2017年頃から缶コーヒーの需要が急に減り始めます。コンビニコーヒーが完全に主流になったことに加えて、600mlの大きめのペットボトルで販売されるコーヒー飲料がヒット商品になったことが大きいと思います。

■「夏の猛暑」が定着して起きたこと

このペットボトルコーヒーは「ちびだら飲み」という言葉が定着したように、仕事中にちょっと飲んではキャップを締めるといった具合で、2〜3時間かけて一本のコーヒーを消費するような消費スタイルでヒット商品になりました。

このように消費スタイルが多様化したことで自販機を利用する消費者が減少したというのが、自販機減少のひとつめの理由です。

行動変化という視点では、過去10年、夏の猛暑が定着したことで、ペットボトルや水筒を持ち歩くのがあたりまえの行動スタイルになったことも大きいと感じています。以前は飲み物を持ち歩いていなかったからこそ、ちょっと喉が渇くと自販機で飲料を買っていたのですが、今は外出先で喉が渇くと鞄の中からペットボトルを取り出して一口飲むのが当たり前になっています。

「ライフスタイルが変わったなら、自販機でも600mlのペットボトルコーヒーを売ればいいんじゃないか？」

と思うかもしれません。実際に訊いてみると自販機でも大き目の600mlのコーヒーを取り入れることは物理的には可能だと言います。

ただ自販機を利用する消費者は、飲み切り需要が主流です。

仮に飲み切れないサイズのペットボトルで販売したとして、かつてのタピオカブームのときのように歩道に捨てられるゴミが増えるのは、ボトラーとしては好ましい状況ではないそうです。そのため、自販機は缶で、大きめのペットボトルはコンビニやスーパーでと、販売チャネルを分けて考えている様子です。

■コカ・コーラボトルは200円に値上げ

次に自販機減少のふたつめの理由として大きいのが「インフレ」です。

この10月も値上げラッシュです。コカ・コーラボトラーズジャパンは10月1日の出荷分から飲料217品目を20〜30円値上げしました。500mlのペットボトルのコカ・コーラもこれまでの180円から、ついに一本200円に値上げされます。

以前のように自販機飲料が120円なら、気軽にボタンを押してくれた消費者も、200円となるとそこで一旦立ち止まりそうです。

実際、生活防衛のためにコンビニですら利用を控えるという消費者は増えています。コンビニの場合、飲料の価格は自販機とだいたい同じですが、スーパーならメーカー物のペットボトルも税込みで96円〜120円ぐらい、PB商品なら税込み74円ぐらいで購入できます。

よく注意して自販機を見ると、最近は大手ボトラーの自販機でもこういった風潮への対策が見られます。自販機の中の1カ所だけ「お手頃価格！」というシールが貼られ、缶コーラやスプライトが120円で売られていたりするのです。

他にもスマホアプリと連動したクーポンを提供したり、スタンプを集めると無料で1本サービスがもらえたりするように、お得な仕組みで自販機を利用させる施策をうっています。しかし、全体的にはスーパーと自販機の価格差は、これから先、消費者を立ち止まらせるぐらいにまで開いていきそうです。

■缶コーヒー大手が30億円の赤字に転落

値上げ幅に関しては、コーヒーは他の飲料以上に厳しい状況です。コーヒー豆はアラビカ種、ロブスタ種ともに国際相場は2年前と比べて2倍の高値圏で推移しています。

結果として今年は、インスタントコーヒーや粉コーヒーも相次いで値上げされました。缶コーヒーはそこまでの幅で値上げすることもできず、結果的には商品としての利幅を圧迫しています。

この苦境を象徴するニュースとして缶コーヒー大手のダイドーグループホールディングスが2026年1月期の業績予想でマイナス30億円の赤字に転落するという報道があります。

前期は38億円の最終黒字でしたから、原材料の値上げと自販機の販売減のダブルパンチをくらった形です。

自販機ビジネスの場合、コスト要因としては自販機で冷やしたり温めたりする電気代と、物流費がどちらも大きなコストを占めています。ここ数年のインフレでは電気代は明らかに上昇傾向ですし、物流は社会問題になるほどひっ迫しています。経営環境全体としてはダブルパンチどころか四面楚歌と言っていいかもしれません。

■なぜBOSSのサントリーは好調なのか

実はこの物流の問題が自動販売機がじわじわと姿を消していく3番目でかつ最大のリスク要因なのですが、その説明に入る前に、自販機ビジネスについてのパラドックスの話をさせてください。

缶コーヒー大手のダイドーの経営が厳しいといいましたが、他の飲料メーカーは？ というと実は全体では悪化しておらず、むしろ安定・拡大傾向にあるのです。

実際、国内トップ5社のサントリー、アサヒ、キリン、コカ・コーラ、伊藤園は販売数量が好調で、値上げで売上増は鈍化しているとはいえ拡大傾向が続いています。ここまでお話ししてきた、業界の逆風の話が微塵も感じられないような状況です。これはなぜでしょうか？

ここに自販機のパラドックスがあります。自販機事業としてみれば儲からなくても、自販機があることで飲料事業全体は伸びるのです。

私の個人的な経験のお話をします。90年代にたばこの会社のコンサルティングをした際に、私個人は自販機チャネルの分析を担当したため、ちょっとこの世界は詳しいのです。

当時はまだ規制がかかる前の喫煙者も多かった時代で、街中の自販機といえば飲料と同じくらいたばこの自動販売機が街にあふれていました。

そのあたりの事情をたばこだけでなく飲料の業界関係者にも数多くヒアリングさせていただいたのですが、関係者が口をそろえて言うことは、

「タバコと缶コーヒーは自販機の密度が重要なんだ」

ということでした。

■「自販機にあること」が重要なワケ

より具体的に言うと、たばこと缶コーヒーは消費者のブランドロイヤリティが高いのです。

比較的多くの消費者が、缶コーヒーなら何でもいいのではなく、

「僕はBOSSの微糖がいい」

「ジョージアのカフェラテと、ファイアのカフェラテは味が違うんだよ」

みたいに、いつも飲む商品に対してこだわりを持っていることが多いのです。そうはっきりと断言しなくても、習慣というか惰性でいつも同じメーカーの商品を買う人は結構たくさんいるのです。

これはたばこも同じですし、最近だと緑茶のペットボトルにもその傾向があるようです。

そうなるとどうなるかというと、街角の自販機で手に入りやすい商品が、コンビニやスーパーでもよく売れるようになります。

たばこについてはその後、規制が厳しくなり、喫煙家は自販機ではなくコンビニでたばこを購入するようになったので自販機はブランドシェアにあまり影響しなくなりました。

しかし飲料の場合は、いつも飲んでいる飲料であることの重要性が高いので、街角の自販機で普通に手に入るかどうかが、コンビニやスーパーでのブランドの売上にも影響を与えるのです。

ダイドーの場合、主力チャネルが自販機だという事情があるせいで、自販機チャネルの経済性が悪くなった結果、赤字転落につながったことになります。

一方で同じ商品をコンビニやスーパー、最近だとそれに加えてアマゾンの定期便でも売る飲料メーカーは、自販機チャネルの比率が低下しても、全チャネルでの売上はむしろ高く維持できているのです。

■自販機商戦で“台数”よりも重要なこと

さて、自販機がじわじわと消えていく現象について、3番目の、そしてこの先は最も大きな影響を及ばす要因の話をします。それが物流の担い手の減少です。

写真＝iStock.com／JianGang Wang ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／JianGang Wang

飲料の自販機の作業員の仕事はキツいことで有名です。1ケース12kgの重さの飲料の段ボールをトラックに積み込み、現場で荷下ろしし、自販機に詰め込んでいきます。真夏の暑い日が冷たい飲料が一番売れるので、一日中補充に回るのです。

少し古いエピソードですが、先ほどお話しした90年代の調査の際に飲料市場トップシェアだった会社の方から伺ったのは、

「最終的に売上を増やすのは自販機の数以上に、作業員のがんばりが重要です。朝からケースをトラックに積み込んで、一日3回自販機を回って、だいたいそれで午後の時間帯になるのですが、売ってくれる営業所ではそこから作業員がもう一回トラックを出してくれるんです」

ということでした。

たまに自販機で飲みたい飲料が売切表示になっていてがっかりする経験がありますよね。売れている立地にある自販機ほど、深夜になると売り切れが出るものですが、それはボトラーにとっては機会ロスにつながります。

■「作業員の頑張り」には限界がある

この話には続きがあって、当時、その会社では飯島直子さんがCMで絶大な人気を誇っていました。そこでその会社の方は全国のボトラーに対して自販機の販売額トップになったドライバーの方を一同に集めて飯島直子さんに表彰してもらうイベントを企画したそうです。

物流現場にも飯島直子さんに会いたいというファンの作業員がたくさんいらっしゃって、その年は、4回目のトラック出動が例年よりも多かったとか。

とはいえ昨今は一言でも「ワークライフバランスを捨てる」などと言ったら批判が相次ぐ世の中です。年々、人数的にも絶対数が減っていく自販機の作業員の頑張りにいつまで頼れるのかというと、限界は早く来ると想定したほうがいいでしょう。

さらに言うと、物流問題は自販機流通を超えて、業界全体で人材不足がこれから先の最大の経営課題になります。究極にはインターネット通販などで増加する一途の宅配需要と、全体的に減少傾向の自販機需要で人材の取り合いがおきます。

写真＝iStock.com／jack-sooksan ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／jack-sooksan

物流業界の中では、今後確実に賃上げが起きます。ボトラーも賃上げに追随するしかなくなるわけで、その賃上げ分が価格転嫁できなくなれば自販機ビジネスを縮小していかざるをえなくなります。

その決断のタイミングはおそらくこれから先、5年以内に起きるはず。そのインパクト次第では、自販機の数はじわじわとではなく、ある日を境に一斉に減少していくかもしれません。

----------

鈴木 貴博（すずき・たかひろ）

経済評論家

経済評論家。未来予測を得意とする。経済クイズ本『戦略思考トレーニング』の著者としても有名。元地下クイズ王としての幅広い経済知識から、広く深い洞察力で企業や経済を分析する独自のスタイルが特徴。テレビ出演などメディア経験も多数。

----------

（経済評論家 鈴木 貴博）