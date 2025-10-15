立憲民主党の野田佳彦代表、国民民主党の玉木雄一郎代表、日本維新の会の藤田文武代表が１５日、国会内で党首会談を行った。

会談後、記者会見に応じた藤田代表は「冒頭、野田代表からこういう情勢の中で野党一致結束して、この３党が心合わせができるならば、自民党ではなくもう１つの選択肢を示せるのではないか」と提案されたという。藤田代表は「何を譲歩し、何を実現するために大義として枠組みを考えるかが今回のメインの肝でした」と会談内容を明かした。明日以降、３党で幹事長・国対委員長レベルの会合を調整していく。

立憲と国民の関係について藤田代表は「野田代表が誠心誠意かなり丁寧にお話をされた姿勢については歩み寄りも感じられた。もともと同じ党にいましたから、お互いのことも非常に理解されているという受け止めはしました」と感想を語った。

しかし連立の枠組みには「衆参ともに３党だけでは過半数にいかない。そういう政権が実現したとしても新しい少数与党群が誕生する。なので各法案、法案でご理解を求めながら進めていかないといけない。難しい舵取りになるので改めて大義が必要」と訴えた。首班指名にいても「具体的にはほとんどありませんでした」と回答した。