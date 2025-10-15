

「カセットデコ体験〜音をカタチに〜 by KIDS MUSIC PARK × DESIGN UNDERGROUND」

ユニバーサルミュージックが、全国のパパとママとつくる令和の子育てのために発足した音楽プロジェクト「KIDS MUSIC PARK」は、オーディオテクニカがプロデュースするイベント「Analog Market」に出店＆ワークショップを開催することが決定した。

「Analog Market」はオーディオテクニカ創業60周年をきっかけにはじまった蚤の市。レコードをはじめ、古物、ヴィンテージ、陶器、アート、インテリア、フレグランス、観葉植物、魚、野菜、果物、ワインやクラフトビールなど、衣・食・住、さまざまなアナログを、五感を通して楽しめるイベントとなっている。

今回「KIDS MUSIC PARK」は、子どもたちに日本の古き良きアナログの魅力を体験してもらうべく、ラジカセの持つアナログの音、デザイン性、機能美などの魅力を紹介する活動を展開している「デザインアンダーグランド」とコラボ出店＆ワークショップを11月3日に実施する。

「デザインアンダーグランド」代表 松崎氏コメント

デザインアンダーグランド がこだわるのは70-80年代のメイドインジャパンのラジカセの音の良さです。その音の良さとはカセットテープが奏でるアナログの音の心地よさです。デジタル配信が主となった現代のオーディオは高音質で聴くことは容易になりましたが、心地よさだけはどんな高音質のデジタルでも敵いません。そんな今だからこそカセット文化を盛り上げていきたいと考えています。

ワークショップ詳細

「カセットデコ体験〜音をカタチに〜 by KIDS MUSIC PARK × DESIGN UNDERGROUND」古き良き”カセットテープ”で、音の記録と再生を体験して世界に１つだけのオリジナルテープを作るワークショップ。日時：11月３日(祝) 13時00分〜15時00分開催場所：築地本願寺 (「Analog Market」内にて)参加費：無料*子供とその保護者、 大人のみの参加も可能。小学生以下は保護者同伴必須。１グループ３名まで入場可能。**なお、配布されるカセットテープはワークショップに参加した方のみ持ち帰り可。参加なく持ち帰るだけの行為はNG。***用意しているカセットテープは数に限りあるため、 無くなり次第、 終了。

「Analog Market」 詳細

「デザインアンダーグランド」

KIDS MUSIC PARK

イベント名：Analog Market produced by Audio- T echnica会場：築地本願寺 ※会場へのお問い合わせはお控えください。開催日時：2025年11月2日(日) 10時00分〜20時00分(予定)2025年11月3日(月・祝) 10時00分〜17時00分(予定)※天候状況などにより、変更となる場合がございます。入場料：無料https://www.audio-technica.co.jp/analogmarket/*KIDS MUSIC PARK の出店は11月3日のみ。家電蒐集家として高度成長期以降の家電から後世に残したいプロダクトを蒐集活動中。「ラジカセ」が持つ日本が誇る工業性品の魅力を紹介している。https://www.dug-factory.com

ユニバーサル ミュージックが、全国のパパママとつくる令和の子育てのための音楽プロジェクト。毎日多忙な親子が音楽を通して、日常の中に愛を伝える時間や心と体の触れ合いを作り出せるそんなコンテンツを発信。子育て中の方のリアルな声を元にコンテンツを生み出していきたいという想いから、 講談社「with class mama」（注１）のママたちと共に、2023 年の夏より座談会やワークショップ、アンケート調査などを実施してきた。 そこで集まった声をもとに、 第一弾アーティストのケロポンズと共に新曲を制作した。今後も このプロジェクトに賛同するアーティストたちと共に、親子のためのコンテンツを発信していく。（注１） 講談社の女性向けライフスタイルウェブサイト「with class」と、総フォロワー366 万人を超える現役ママインフルエンサーが共同運営する子育てメディア。特設サイト URL：https://sp.universal-music.co.jp/kids-music-park/