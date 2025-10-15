「どうせ本気の告白じゃないだろ」と軽く流されてしまうセリフ９パターン
大好きな男性に自分から告白するのは勇気がいりますが、決定的なセリフを間違えると、「どうせ本気じゃないでしょ」と流されてしまうおそれがあるようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性452名に聞いたアンケートを参考に、「『どうせ本気の告白じゃないだろ』と軽く流されてしまうセリフ９パターン」をご紹介します。
【１】飲み会などで酔っ払っている状態で「大好きです！結婚して！」
「周囲に同僚が沢山いるところで告白されても…」（20代男性）というように、酔った勢いでの告白を真に受ける男性は少ないようです。ついお酒に飲まれて言ってしまった場合は、後日シラフの状態であらためて告白しなおせばよいでしょう。
【２】過去の恋愛に絡めて「元カレに似てるからうまくいくと思うの」
「その元カレとうまくいかなくて別れたんじゃないの？」（20代男性）というように、元カレを引き合いに出して告白しても、男性は呆れるばかりのようです。聞かれてもいない過去の恋愛話は、告白のタイミングにはふさわしくないと心得ましょう。
【３】好きな理由が容姿一辺倒で「カッコいいよね。顔が好きなの！」
「外見だけで好かれても嬉しくない」（20代男性）というように、ルックスの良い男性は、「容姿が好き」と言われることに飽き飽きしているかもしれません。見た目だけでなく、相手の内面にまで踏み込んで「好きな理由」を伝えられるとよさそうです。
【４】照れ隠しでケラケラ笑いながら「超ウケル！付きあおうよ！」
「絶対本気で好きじゃないでしょ…」（10代男性）というように、恥ずかしさを誤魔化すために笑いながら告白しても、男性は質の悪い冗談としか思わないようです。本気の恋心を伝えるときは、誰だって真顔になるもの。照れずに本音で向きあいましょう。
【５】中途半端でいかようにも受け取れる「これからもずっと仲良くしたいな」
「『友達として』かもしれないし」（20代男性）というように、直接的なセリフを避けた告白は、男性の心には届きづらいようです。「友達」と「恋人」の境界線を越えるためには、勇気を奮い起こしてストレートな言葉を選ぶべきでしょう。
【６】妙に上から目線で「私が彼女になってあげようか？」
「付き合ってもロクなことなさそう」（20代男性）というように、付き合う前から上下関係を意識させるような告白の仕方も、男性のガードを固くさせるようです。ことさらに余裕を見せようとするより、飾らない本音を伝えることを心がけましょう。
【７】だからどうしたいのかを一切言わずに「好きなんだけど」
「それだけ言われても困る」（10代男性）というように、単刀直入すぎる好意の告白も、それだけでは言葉足らずなようです。「好きだから、私と付き合ってほしい」と具体的な行動まで提案すれば、正真正銘の告白として受け入れてもらえるはずです。
【８】世間話の延長っぽく「○○君が彼氏だったら楽しいだろうなー」
「こっちがその気になったら手のひら返されそう」（10代男性）というように、さりげない会話のなかに忍ばせた告白は、男性の警戒心を高めるようです。単に「気のある素振り」を見せているだけと思われないように、告白のセリフはわかりやすくすべきでしょう。
【９】なぜか期間を限定して「お試しで１ヶ月だけ付き合ってみない？」
「なんか軽そうでイヤだ」（20代男性）というように、期間限定などの「条件付き」の告白は、相手にいい加減な印象を与えてしまうようです。少しでもハードルを下げたい心理は理解できますが、正々堂々と「付き合って！」とだけ言ったほうが成功率は上がりそうです。
告白して断られる不安を思えば、ちょっと回りくどいセリフを選んでしまうのが乙女心というもの。しかし、本気で相手に気持ちを伝えたいなら、ストレートな勇気を絞り出すことも大切だと言えそうです。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2014年4月26日から5月3日まで
対象：合計452名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
