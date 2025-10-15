ステランティスの「超」重要モデル

2026年の発表が見込まれる新型プジョー『208』は、ステランティスにとってこれまでで最も重要なモデルの1つとなるだろう。革新的なプラットフォームを導入し、四角いステアリングホイールを備えたEV専用モデルとして販売される予定だ。

【画像】「爪」を持ったプジョーの大人気ハッチバック【現行世代のプジョー208を詳しく見る】 全52枚

新型208は、ステランティスの次世代コンパクトカー向けのプラットフォーム『STLAスモール』を初めて採用する。このプラットフォームは欧州市場の低価格車クラスで競争力を維持するために極めて重要だ。



プジョー208（現行型）

STLAスモールは、現行の208/e-208、2008、オペル・コルサなどに用いられているCMP/e-CMPの後継で、AセグメントからCセグメントまでのグループ全モデルに展開される。

その最初のモデルに208が選ばれたのは、グループ内での存在感が群を抜いて大きいためだ。調査会社ジェイトー・ダイナミクスの統計によれば、2025年前半期の欧州におけるプジョー208の販売台数は10万9146台で、これはライバル車であるルノー・クリオ（12万2489台）とダチア・サンデロ（12万8842台）に次ぐものである。

新プラットフォームはハイブリッド車やEVにも対応可能だが、新型208はEV専用モデルとして販売される見込みだ。EV市場の不確実性を考慮すると、現行の内燃機関モデルも並行して販売される可能性が高い。このため、EVモデルであることをわかりやすくするために『e-208』の名称を引き継ぐと予想される。

プジョーの将来のパワートレイン戦略について、ブランドCEOのアラン・ファヴェイ氏は「BEVへのコミットメント」と「マルチエネルギーの提供へのコミットメント」を表明。「顧客が望むエネルギーを選択できるようにする」と述べている。

STLAスモール・プラットフォーム採用車のバッテリー容量は37kWhから82kWhまでとなる。新型208には、この上限に近い容量のバッテリーが搭載されると予想されている。兄弟ブランドであるヴォグゾールのコンセプトカー『コルサGSEビジョン・グランツーリスモ』では、Bセグメント車でありながら82kWhのバッテリーを搭載していた。

なお、現行208のバッテリー容量は最大52kWhで、航続距離は約430kmである。

性能の詳細は未公表だが、現行型と同等のモーター（最高出力158ps）が搭載される可能性が高い。ただし、プラットフォームはさらなる高出力にも対応可能だ。例えば、コルサGSEコンセプトには400psのモーターが2基搭載されており、高性能なGTiモデルの可能性も示唆されている。

ステアバイワイヤも導入見込み

ファヴェイCEOは先日、11月に『ポリゴン』コンセプトで次期208を予告すると明らかにした。このコンセプトカーはダイナミクスに焦点を当てたものとなる。また、デザイン面で大きな飛躍を遂げたとされる革新的なインテリアを披露する。

インテリアにおける最大の変更点は、プジョーの『iコクピット』デザインの次なる進化だ。小型の円形ステアリングホイールに代わり、長方形のステアリングホイール『ハイパースクエア』が採用されるようだ。これにステアバイワイヤ・システムを組み合わせる。



次世代のステアリング『ハイパースクエア』 プジョー

ステアバイワイヤは新型208を皮切りに、ステランティスの幅広いモデルに展開される見込みだ。ファヴェイ氏によれば「俊敏性を追求した」設計で、将来のプジョー車に独自の運転特性を与えるという。

以前AUTOCARの取材に応じた元プジョーCEO（当時）のリンダ・ジャクソン氏は、ステアバイワイヤを「技術的に優れている」と評し、「プジョーにとって絶対的に不可欠な要素である『運転の喜び』を高める」と語っていた。

ジャクソン氏によれば、ステアバイワイヤは車内空間の拡大にも貢献し、実物を見た関係者は「解放される空間の大きさに驚いた」という。

11月に公開予定のポリゴン・コンセプトのデザインは、量産仕様ではなくコンセプチュアルなものになると考えられるが、新型208は上位モデルの308、3008、5008と同様の外観となる見込みだ。これらのモデルはすべて、プジョーの新デザイン言語を採用している。現行208は、このデザイン言語を採用していない数少ないモデルの1つだ。

新型208の生産は、現行型と同様にスペインのサラゴサ工場で行われる。生産開始は2026年末を予定している。2027年以降に、2008の次世代モデルが登場するだろう。

新型208の英国価格は、現行型と同水準の約3万ポンド（約600万円）を維持する見込みだ。