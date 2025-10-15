スワンＳで１５着だったアルテヴェローチェ（牡３歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）は室町Ｓ（１１月８日、京都競馬場・ダート１２００メートル）でダートに初挑戦する。このレースにはジュライＳ１１着以来となるリューベックも参戦予定。

スワンＳを勝ったオフトレイル、同６着のアドマイヤズームはマイルＣＳ（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）へ向かう。

アイルランドＴ８着のリラボニートはターコイズＳ（１２月２０日、中山競馬場・芝１６００メートル）、同１０着のセキトバイーストはエリザベス女王杯（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）に出走する。

帝王賞２着だったアウトレンジは目標のＪＢＣクラシック（１１月３日、船橋競馬場・ダート１８００メートル）が除外の場合、みやこＳ（１１月９日、京都競馬場・ダート１８００メートル）へ。太秦Ｓを勝ったハピは目標のチャンピオンズＣ（１２月７日、中京競馬場・ダート１８００メートル）が除外の場合はベテルギウスＳ（１２月２１日、阪神競馬場・ダート１８００メートル）へ向かう。

三年坂Ｓでオープン入りのブエナオンダ、クイーンＳ７着以来休養しているシングザットソングは、まほろばＳ（１１月２日、京都競馬場・芝１６００メートル）に参戦。

東京盃で４着のドンアミティエはカペラＳ（１２月１４日、中山競馬場・ダート１２００メートル）に出走する。名古屋グランプリ５着以降休んでいるハギノアレグリアスは浦和記念（１１月２６日、浦和競馬場・２０００メートル）で復帰。ジャパンダートクラシック１１着だったドンインザムードもこのレースを視野に入れる。

札幌記念で１６着だったショウナンアデイブは池添謙一騎手＝栗東・フリー＝とのコンビでアルゼンチン共和国杯（１１月９日、東京競馬場・芝２５００メートル）に向かう。