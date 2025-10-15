「まだまだやりたい思いも多少はあったんですけど、若い選手に託して引退することを決めました」──10月14日、巨人の長野久義選手（40）が引退会見を行い、16年のプロ生活にピリオドを打った。2010年の1年目から柔軟なバット裁きでレギュラーに定着し、新人王を獲得。2011年に首位打者、翌年に最多安打に輝いたが、今季1軍では17試合の出場で3安打という成績に終わっていた。

【写真】〈結婚10年目に引退〉今から25年前、黒髪ボブで初々しい笑顔の下平アナ、長野選手と出会った2009年当時の下平アナ

鳴り物入りのスーパールーキーとして巨人に入団した長野。プロ入り前もプロ入り後も波乱万丈の彼を支えていたのは、妻でテレビ朝日アナウンサーの下平さやか（52）だった。長野はドラフト直後の2009年12月に下平アナとの熱愛が報じられた。スポーツ紙記者が語る。

「当時37歳だった下平さんと12歳年下の長野さんの"車チュー"デートが撮られ、世間を驚かせました。2人は共通の知人を通じて知り合い、2009年1月から交際しはじめたそうです。

長野さんは昔から年上の頼れる女性がタイプで、寮生活を送りながら彼女の運転でドライブやホテルなどでデートを重ねていました」

一方、下平アナの心を癒やしたのも長野選手の存在だった。テレビ局関係者が振り返る。

「かつて『ミュージックステーション』などの人気番組で司会を務めていた彼女は、1999年に元SMAPの中居正広さん（53）との交際が報じられたほか、ウッチャンナンチャンの内村光良さん（61）との温泉旅行も報じられました。

当時、彼女は『とても尊敬できるかたで、今後も真面目におつきあいさせていただければと思います』とコメントしていて、結婚間近かと思われていましたが、交際は約2年ほどで終わったといいます」

長野と下平は交際7年目の2015年3月に結婚。下平アナが42歳、30歳だった長野にとってはケジメのゴールインだった。

「長野さんは結婚の際、『さやかさんに昨年、手術してからここまで苦しい時期に大きな支えとなってもらいました』と感謝の言葉を口にしていました。

2019年には、巨人へFA移籍した丸佳浩選手の人的補償で広島への移籍が決まると、下平さんは夫婦で広島への移住を決意。仕事を調整して週に3日ほど上京してアナウンサー業を続けていました」（同前）

下平アナの移住生活は2023年に巨人に復帰するまで4年間続いた。前出のスポーツ紙関係者が明かす。

「長野さんは広島を退団する際の会見で涙を見せながらも、その場の空気を和ませていましたが、涙が広島で過ごした時間の意味を物語っていました。

見知らぬ土地で大きなケガもなく野球生活が送れたのも下平さんのケアがあったからでしょう。巨人に戻ってからも、代打の切り札、チームの精神的支柱としてベンチで若手を鼓舞してきました。引退の意向を伝え、律儀な彼は球団からセレモニーの提案も固辞して静かにユニフォームを脱ぐことを選んだそうです」

プロ16年目で引退を決意した長野だが、今年は夫婦にとっても結婚10年目の節目の年でもあった。今年9月に同局の『じゅん散歩』でナレーションを務める下平アナは、夫へのある不満を打ち明けるシーンも。

「番組10周年を記念してタレントの高田純次さん（78）と下平さんが都内を散歩しているときに写真館に立ち寄ることがありました。高田さんが『あなたのところは写真よく撮ることあるんですか、ご主人と？』と尋ねると下平さんは、『撮らない……、それを私、お願いしているんですよ。結婚10周年なんで、ちょうど（苦笑）』『"記念写真撮りたい"って言ってるんですけど、断られてるんですよ、いつも嫌がって』と、のろけていました」（同前）

引退会見で「大学院に進学する」ことを公表していたが、"第2の人生"では最愛の妻との記念写真が実現する日が近いかもしれない。