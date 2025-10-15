【あすの天気】北陸などで警報級の大雨おそれ
■ポイント
・16日（木）は秋雨。北陸などで警報級の大雨おそれ。
・17日（金）は広い範囲で秋晴れ。西日本は真夏日が続く所も。
・18日（土）は発達した低気圧と前線の通過で、全国的に荒れた天気。
・来週は強い寒気南下で、北海道で初雪か？
■全国の天気
秋雨前線がやや北上し、前線上に低気圧も発生するでしょう。東北〜九州北部の広い範囲で雨が降り、北陸などは警報級の大雨となるおそれがあります。前線の南側に入る九州南部は晴れ間が出て、鹿児島は真夏日が続くでしょう。関東は雨が降ったりやんだりのすっきりしない天気で、肌寒い見込みです。
予想最高気温は鹿児島で32℃まで上がる一方、東京は20℃と、西と東で気温の差が大きいでしょう。
■予想最低気温（前日差）
札幌 7℃（-2 平年並み）
仙台 14℃（＋1 10月上旬）
新潟 16℃（＋4 9月下旬）
東京 16℃（＋1 10月上旬）
長野 16℃（＋3 9月下旬）
名古屋 19℃（±0 9月下旬）
大阪 22℃（＋1 9月中旬）
広島 22℃（±0 9月中旬）
高知 23℃（-1 9月中旬）
福岡 23℃（±0 9月上旬）
鹿児島 25℃（＋1 熱帯夜）
那覇 26℃（-1 熱帯夜）
■予想最高気温（前日差）
札幌 17℃（＋2 平年並み）
仙台 18℃（-5 10月下旬）
新潟 21℃（-3 平年並み）
東京 20℃（±0 10月下旬）
長野 19℃（-5 平年並み）
名古屋 23℃（±0 平年並み）
大阪 27℃（-1 9月下旬）
広島 27℃（-2 9月下旬）
高知 29℃（-1 9月中旬）
福岡 30℃（＋1 9月上旬）
鹿児島 32℃（±0 8月下旬）
那覇 32℃（-1 真夏並み）
17日（金）は北から高気圧に広く覆われて、全国的に秋晴れとなるでしょう。空気も乾いて、久しぶりに洗濯日和となりそうです。18日（土）は発達した低気圧が北日本に進み、低気圧からのびる寒冷前線が本州を通過するでしょう。このため、全国的に雨と風が強まり、特に北日本を中心に荒れた天気になりそうです。この雨のあとは、この時期として強い寒気が南下し、週明けは北海道の平地でも雪になりそうです。初雪となる所があるかもしれません。また、峠などは雪が積もる可能性があり、車の運転は注意が必要です。関東から西でも気温が大幅に下がり、秋が深まる見込みです。