■ポイント

・16日（木）は秋雨。北陸などで警報級の大雨おそれ。

・17日（金）は広い範囲で秋晴れ。西日本は真夏日が続く所も。

・18日（土）は発達した低気圧と前線の通過で、全国的に荒れた天気。

・来週は強い寒気南下で、北海道で初雪か？

■全国の天気

秋雨前線がやや北上し、前線上に低気圧も発生するでしょう。東北〜九州北部の広い範囲で雨が降り、北陸などは警報級の大雨となるおそれがあります。前線の南側に入る九州南部は晴れ間が出て、鹿児島は真夏日が続くでしょう。関東は雨が降ったりやんだりのすっきりしない天気で、肌寒い見込みです。

予想最高気温は鹿児島で32℃まで上がる一方、東京は20℃と、西と東で気温の差が大きいでしょう。

■予想最低気温（前日差）

札幌 7℃（-2 平年並み）

仙台 14℃（＋1 10月上旬）

新潟 16℃（＋4 9月下旬）

東京 16℃（＋1 10月上旬）

長野 16℃（＋3 9月下旬）

名古屋 19℃（±0 9月下旬）

大阪 22℃（＋1 9月中旬）

広島 22℃（±0 9月中旬）

高知 23℃（-1 9月中旬）

福岡 23℃（±0 9月上旬）

鹿児島 25℃（＋1 熱帯夜）

那覇 26℃（-1 熱帯夜）

■予想最高気温（前日差）

札幌 17℃（＋2 平年並み）

仙台 18℃（-5 10月下旬）

新潟 21℃（-3 平年並み）

東京 20℃（±0 10月下旬）

長野 19℃（-5 平年並み）

名古屋 23℃（±0 平年並み）

大阪 27℃（-1 9月下旬）

広島 27℃（-2 9月下旬）

高知 29℃（-1 9月中旬）

福岡 30℃（＋1 9月上旬）

鹿児島 32℃（±0 8月下旬）

那覇 32℃（-1 真夏並み）

■週間予報17日（金）は北から高気圧に広く覆われて、全国的に秋晴れとなるでしょう。空気も乾いて、久しぶりに洗濯日和となりそうです。18日（土）は発達した低気圧が北日本に進み、低気圧からのびる寒冷前線が本州を通過するでしょう。このため、全国的に雨と風が強まり、特に北日本を中心に荒れた天気になりそうです。この雨のあとは、この時期として強い寒気が南下し、週明けは北海道の平地でも雪になりそうです。初雪となる所があるかもしれません。また、峠などは雪が積もる可能性があり、車の運転は注意が必要です。関東から西でも気温が大幅に下がり、秋が深まる見込みです。