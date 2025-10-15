日テレNEWS NNN

■ポイント
・16日（木）は秋雨。北陸などで警報級の大雨おそれ。
・17日（金）は広い範囲で秋晴れ。西日本は真夏日が続く所も。
・18日（土）は発達した低気圧と前線の通過で、全国的に荒れた天気。
・来週は強い寒気南下で、北海道で初雪か？

■全国の天気
秋雨前線がやや北上し、前線上に低気圧も発生するでしょう。東北〜九州北部の広い範囲で雨が降り、北陸などは警報級の大雨となるおそれがあります。前線の南側に入る九州南部は晴れ間が出て、鹿児島は真夏日が続くでしょう。関東は雨が降ったりやんだりのすっきりしない天気で、肌寒い見込みです。

予想最高気温は鹿児島で32℃まで上がる一方、東京は20℃と、西と東で気温の差が大きいでしょう。

■予想最低気温（前日差）
札幌　　7℃（-2　平年並み）
仙台　　14℃（＋1　10月上旬）
新潟　　16℃（＋4　9月下旬）
東京　　16℃（＋1　10月上旬）
長野　　16℃（＋3　9月下旬）
名古屋　19℃（±0　9月下旬）
大阪　　22℃（＋1　9月中旬）
広島　　22℃（±0　9月中旬）
高知　　23℃（-1　9月中旬）
福岡　　23℃（±0　9月上旬）
鹿児島　25℃（＋1　熱帯夜）
那覇　　26℃（-1　熱帯夜）

■予想最高気温（前日差）
札幌　　17℃（＋2　平年並み）
仙台　　18℃（-5　10月下旬）
新潟　　21℃（-3　平年並み）
東京　　20℃（±0　10月下旬）
長野　　19℃（-5　平年並み）
名古屋　23℃（±0　平年並み）
大阪　　27℃（-1　9月下旬）
広島　　27℃（-2　9月下旬）
高知　　29℃（-1　9月中旬）
福岡　　30℃（＋1　9月上旬）
鹿児島　32℃（±0　8月下旬）
那覇　　32℃（-1　真夏並み）

■週間予報
17日（金）は北から高気圧に広く覆われて、全国的に秋晴れとなるでしょう。空気も乾いて、久しぶりに洗濯日和となりそうです。18日（土）は発達した低気圧が北日本に進み、低気圧からのびる寒冷前線が本州を通過するでしょう。このため、全国的に雨と風が強まり、特に北日本を中心に荒れた天気になりそうです。この雨のあとは、この時期として強い寒気が南下し、週明けは北海道の平地でも雪になりそうです。初雪となる所があるかもしれません。また、峠などは雪が積もる可能性があり、車の運転は注意が必要です。関東から西でも気温が大幅に下がり、秋が深まる見込みです。