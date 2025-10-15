木曜日は九州から東北にかけて広い範囲で雨が降りそうです。日本海側を中心に雷を伴って激しく降る所もある見込みです。

低気圧や前線の影響で木曜日は広い範囲で雨が降りそうです。西日本や東日本は朝から一部で雨の降る所があり、山陰や北陸など日本海側の地域では昼前後から激しい雷雨となる所があるでしょう。太平洋側は午前中は降らない時間が長い所も、午後は本降りの雨になる所がありそうです。落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨にご注意ください。

朝の気温は西日本で水曜日と同じくらいの所が多いでしょう。東日本や東北では水曜日より高い所が多く、北海道は低い所が多くなりそうです。最高気温は西日本や東海で25〜30℃くらいまで上がる所が多く、蒸し暑く感じられそうです。関東や東北は20℃前後の所が多いでしょう。

【木曜日の各地の予想最高気温】

札幌 ：17℃ 釧路：12℃

青森 ：20℃ 盛岡：17℃

仙台 ：18℃ 新潟：21℃

長野 ：19℃ 金沢：24℃

名古屋：23℃ 東京：20℃

大阪 ：27℃ 岡山：27℃

広島 ：27℃ 松江：25℃

高知 ：29℃ 福岡：30℃

鹿児島：32℃ 那覇：32℃

土曜日から日曜日は低気圧や前線の影響で全国的に雨が降り、低気圧が発達するため、北日本で荒れた天気になる所がある見込みです。日曜日は北から寒気が流れ込み、週明けの月曜日以降は全国的に気温がこれまでより低くなるでしょう。来週は秋の深まりを感じられそうです。