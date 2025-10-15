BELMISE×SANAが贈る“魔法をかけるコルセット”登場♡美しさと心地よさを両立

「BELMISE（ベルミス）」から、SANAさん（GENKING.）との共同開発による新商品「魔法をかけるコルセット」が登場しました♡ “補正下着”という概念を超え、“自分を解放するウェア”として誕生した本アイテム。美しさと快適さを兼ね備え、姿勢も心も自然に整える新しいコルセットです。2025年10月20日（月）18:00より、SANAさんのフォロワー限定で先行販売がスタートします♪

BELMISE×SANAが届ける新時代のコルセット

「魔法をかけるコルセット」は、“変わりたい”という気持ちに寄り添うBELMISEと、自分らしさを発信するSANAさんの想いが重なって誕生しました。

これまでの「苦しい・我慢が必要」という補正下着のイメージを覆し、身に着けるだけで気分まで前向きになれる“自分を愛するためのウェア”へと進化。

BELMISEが培ってきた技術と、SANAさんのリアルな経験を融合し、心まで整うような新しい美習慣を提案します。

「BAMBI WATER」カップ付きTシャツで理想のシルエット！

BELMISE「魔法をかけるコルセット」の魅力

6つのこだわりが詰まったBELMISEの新作コルセット。

①指をひっかけるだけで開閉できるリングファスナーで、着脱はわずか2秒。長い爪でも安心。

②ファスナー×リボンのW調整構造で、その日の体調や気分に合わせてフィット感を自在に。

③通気性と軽さを両立し、長時間でもムレにくく快適。

④アウターに響きにくいフラット設計で、美しいラインをキープ。

⑤姿勢サポート構造により、自然な美姿勢を実現。

⑥補正下着に見えないデザインと色味で、着るたびに心もアップ♡

価格・サイズ・カラー展開

「魔法をかけるコルセット」は、2025年10月20日（月）18:00より先行販売スタート。SANAさんのフォロワー限定で、7つの特典付きです。

ファッション性と機能性を両立し、日常でも特別な日でも心地よく着用できます。詳細はSANAさんおよびBELMISE公式SNSにて順次公開予定です。

価格：9,980円（税込）

サイズ展開：XS／S／M／L／LL

カラー展開：チャームベージュ／ヴェールブラック

BELMISEのコルセットで“なりたい私”を叶えて

BELMISEとSANAさんが生み出した「魔法をかけるコルセット」は、ただ体を整えるだけでなく、前向きな心まで育む新しい美容アイテム。

“美しさ＝我慢”ではなく、“美しさ＝自分を好きになること”を教えてくれる一着です。

毎日をもっと軽やかに、もっと自由に。BELMISEのコルセットで、あなたらしい輝きを取り戻してみませんか？♡