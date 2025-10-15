ジェネリック家電ブランド「MAXZEN（マクスゼン）」は、新製品『IHクッキングヒーター MIHS-TI140』を2025年10月3日に発売した。操作は簡単ながら、7段階火力や「うず電流」方式などの多機能を搭載し、揚げ物から鍋料理まで幅広く対応するモデルとなっている。

◼︎7段階の火力・温度調整で自在な加熱制御

『MIHS-TI140』は、加熱モードと揚げ物モードの2種類を備える。加熱モードでは“とろ火”を含む7段階の火力設定に対応し、薄焼き卵や煮豆のような繊細な加熱から、汁物の保温まで幅広く活用できる。

一方の揚げ物モードでは、150～200℃まで10℃刻みで温度を設定可能。素材やメニューに合わせて最適な温度を選べるため、天ぷらやフライを理想の揚げ上がりで楽しめる。

◼︎「うず電流」方式で熱をムダなく伝える

内部にはうずまき状の磁力発生コイルを採用し、鍋底に“うず電流”を発生させて効率的に加熱。金属抵抗を利用して直接鍋を温めることで、エネルギーのロスを抑えながら安定した温度を維持。これにより、鍋料理などを長時間“食べごろ”の温度で保つことができる。

安全面では、切り忘れ防止装置や自動オフ機能、自動火力調整、マグネット式プラグなどを搭載。万が一の事故を防ぎながら、安心して使用できる仕様となっている。天面はフラット形状で凹凸がなく、汚れを拭き取りやすい設計。吸気口や排気口のホコリも、分解せずに掃除機のブラシで取り除けるため、日々のメンテナンスも容易だ。

本体サイズは縦横約30cm、厚さ5～6cmとコンパクト。重さは約2.2kgと軽量で、持ち運びも簡単だ。カラーバリエーションはホワイトとブラックの2色で、シンプルなデザインがどんなキッチンにも自然に馴染む。購入後1年間のメーカー保証も付帯する。

◼︎製品仕様

・製品名：『IHクッキングヒーター MIHS-TI140』・火力設定：7段階（とろ火～強火）・温度設定：150～200℃（10℃刻み）・加熱方式：うず電流方式・サイズ：約30×30×5～6cm・重量：約2.2kg・カラー：ホワイト／ブラック・主な機能：自動オフ、切り忘れ防止、火力自動調整、切タイマー、マグネット式プラグ・保証期間：メーカー1年保証・発売日：2025年10月3日

（文＝リアルサウンドテック編集部）