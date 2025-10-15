国内オーディオメーカーfinalは、ASMR専用ワイヤレスイヤホン『ZE500 for ASMR』シリーズの最新モデル『ZE500 for ASMR 3D』を発表。2025年10月10日から発売されており、Amazon.co.jp限定で取り扱い中だ。また、既存モデルの新色『ZE500 for ASMR BLACK』もあわせて発売された。

◼︎ASMR専用イヤホンが進化、新たに「近接3D音場」に対応

『ZE500 for ASMR 3D』は、“囁き”“耳かき”“シャンプー”など、音の距離感を重視するASMRコンテンツ向けに新開発されたモデル。シリーズ初となる「近接3D音場」に対応し、頭外の空間に音が立体的に定位することで、まるでその場にいるかのようなリアルな没入感を生み出す。特にバイノーラル録音の映像コンテンツでは、音の方向や距離が視覚と一致し、臨場体験を一段と深めてくれる。

◼︎「3D音場」vs「超近接音場」 聴感の違いを楽しむ

finalによると、『ZE500 for ASMR 3D』は音の“空間表現”を重視した設計で、一方の『ZE500 for ASMR』は“密着感”を追求したチューニングになっている。

『ZE500 for ASMR 3D』では、囁き声の息遣いや唇の動き、耳かき音の素材の違いまで細かく再現。指先でタッピングする音も立体的に聴こえ、まるで耳元数センチの距離で録音されているような感覚を味わえる。反対に、『ZE500 for ASMR』は、吐息が直接鼓膜に届くような超至近距離の音像を特徴としており、頭の中で響くような“ダイレクトな臨場感”を楽しめる。

◼︎超小型設計とASMR専用モードを搭載

本体サイズは、finalの人気イヤホン「COTSUBU」から約35％の小型化を実現。耳にフィットしやすく、長時間のリスニングでも疲れにくい。タップ音やガイダンス音をオフにできる「ASMRモード」も搭載し、余計なノイズを排除して音の世界に没入できるよう設計されている。さらに、微細な音量調整を可能にする「ボリュームステップ最適化」や、長時間使用を想定した「ASMRポート」も備える。

カラーはどんなシーンにも馴染むグレー（GRAY）を採用し、イヤーピースまで同色で統一。ASMR専用モデルながら、日常使いにも馴染むデザイン性を持たせている。

同時に発売される『ZE500 for ASMR BLACK』は、既存モデルの「超近接音場」チューニングをそのままに、ブラックを基調としたシックなデザインを採用。内側にグレーを差し込むことで、落ち着いた中にも立体感のある印象を演出している。

◼︎製品仕様

・製品名：『ZE500 for ASMR 3D』・音質特性：「近接3D音場」対応ASMR専用チューニング・サイズ：COTSUBU比 約35％小型化・搭載機能：「ASMRモード」「ボリュームステップ最適化」「ASMRポート」・付属品：充電ケース、一体型ソフトイヤーピース（S/M/L）、ダストフィルター・販売価格：9,480円（税込）・発売日：2025年10月10日

・製品名：『ZE500 for ASMR BLACK』・音質特性：「超近接音場」ASMR専用チューニング・搭載機能：「ASMRモード」「ボリュームステップ最適化」「ASMRポート」・販売価格：8,980円（税込）・発売日：2025年10月10日

（文＝リアルサウンドテック編集部）