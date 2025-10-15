“ミッフィーのバッグ”が必ずもらえる！ 「エースコック」プレゼントキャンペーン開催
エースコックは、11月1日（土）〜2026年1月31日（土）の期間、対象商品の購入でミッフィーのオリジナルバッグをプレゼントするキャンペーンを開催する。
【写真】ミッフィーとのコラボパケがかわいい！ 対象商品一覧
■コラボパッケージも登場
今回実施されるのは、対象商品に貼付されている応募マーク25枚を集めて送ると、ミッフィーがデザインされたオリジナルバッグが必ずもらえる企画。
オリジナルバッグは、内側にもミッフィーのデザインをあしらった、タテ約25×ヨコ約42cmの舟形トートバッグが用意されている。
なお、キャンペーン対象商品は「スープはるさめ」、「ハノイのおもてなし」、「ヌードルはるさめ 1／3日分の野菜」、「福福彩菜」の各種がラインナップ。期間中は、ミッフィーが描かれたコラボパッケージも提供される。
「ミッフィーオリジナル舟形トートバッグ」のお届けは、2026年4月下旬予定。
