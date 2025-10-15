名古屋駅エリアの地下鉄「国際センター駅」から徒歩約3分の場所にある「recipe」は、2024年6月にオープンしたレストランです。海外経験豊富なシェフがイタリア料理をベースに、旬の食材や各国の調理法を融合させた“ミクスチャーイタリアン”を提供しています。



ランチはコース仕立てで、季節の食材を使ったパスタを中心に、メイン料理やドリンクを組み合わせて選べます。“ソイラテ”や“アーモンドミルクラテ”など、こだわりのドリンクを味わいながら、ゆったりとした時間を過ごせます。





人気メニューは、新鮮な牛肉を使った「タルタル」や「カルパッチョ」。毎日市場で仕入れる魚介は、その日の素材に合わせた調理法で仕上げられます。店内のグリルで焼き上げる炭火焼料理や生パスタ、大きなチーズの中で仕上げる「パルミジャーノチーズリゾット」など、ジャンルを超えた多彩な料理が揃います。バーテンダー、ソムリエ、バリスタが在籍しており、それぞれの専門家が食事に合わせた一杯を提案してくれます。季節のフルーツを使ったオリジナルカクテルやノンアルコールカクテルも人気で、アルコール・ノンアルコールともに充実。食前、乾杯、食中、食後とシーンに合わせて楽しむことができます。広々とした店内にはバーカウンターや個室があり、人数に応じて貸切も可能。名古屋駅からのアクセスも良く、顔合わせやウェディング、100名規模の会合など、幅広いシーンで利用されています。＜ランチ11:00～14:00（ラストオーダー）＞【Lunch2700（スープ／パン／前菜／パスタ／ドリンク）】（2700円）【Lunch3600（スープ／パン／前菜／パスタ／メインディッシュ／ドリンク）】（3600円）＜アラカルトメニュー＞【旬野菜炭焼きサラダ 八丁味噌ディップorバーニャカウダディップ】（1500円）【あいち牛 イチボ 炭火焼き ガーリックマスタード】（5900円）【生パスタ キタッラ 豊橋バジルジェノベーゼ 旬の魚介で】（2200円）など＜ディナーコース17:00～21:00（ラストオーダー）＞【Course50（スープ／サラダ／パン／前菜／カーボ／メイン／デザート）】（5000円※4名～）【Course75（スナック／スープ／パン／前菜／メイン／ベジ／カーボ／デザート）】（5000円※2名～）【Course100（スナック／ベジ／前菜／パン／前菜／魚／肉／〆／デザート）】（10000円※2名～）など※2025年7月22日時点の情報です