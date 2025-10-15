ア・リーグ優勝決定シリーズはマリナーズがブルージェイズにアウエーで連勝し、１５日（日本時間１６日）の第３戦から本拠地に場所を移す。

本塁打王でＭＶＰ候補のカル・ローリー捕手（２８）は２試合で７打数２安打、１本塁打。ホームでの爆発に期待がかかるが、決戦を前にバッテリーを組むブライス・ミラー投手（２７）とローガン・ギルバート投手（２８）と捕手・ローリーの狷罎聞堝悪瓩鯡世している。

ピンチの時やサインの確認などで時折、捕手はマウンドに歩み寄るが、ローリーは独特の雰囲気で近寄るという。米メディア「キング５」の動画の中でミラーは「彼はたまにジョークを言うつもりで出てくるんだ。よく分からなくても僕は礼儀として少し笑って、また落ち着くよ。いつ出てくるべきか、いつペースを落として再び集中すべきかを知っている」と全幅の信頼を置く。

一方でギルバートは「時々、変なんだよ。何も言わずに出てきて、ただそこに立っているだけなんだ。僕を見つめて…。時々、気まずいけど、何か意図があると思うんだ。それが何なのか。彼は自分が何をしようとしているのか分かっている」と苦笑いしながら話している。ローリーがマウンドに歩み寄る光景にも注目だ。