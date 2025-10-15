ＳＫＥ４８を卒業後、アイドルとして活動を続けている江籠裕奈（えご・ゆうな）が、１２月３日にリリースする５ｔｈシングル「Ｄ∞ｌｌ」（ドール）のアーティスト写真、ジャケット写真等を解禁した。

江籠は今年６月に３ｒｄシングル「Ｏｎｌｙ Ｌｏｎｅｌｙ」をリリースし、同日付オリコンデイリーチャートで５位を獲得。８月には自身初の配信シングルとなる４ｔｈ「あつすぎる きみとサマー」をリリース。その後も３ｒｄ写真集の発売や自身初の東名阪ツアーの開催など、活動の勢いを止めず１２月３日には５ｔｈシングルとなる「Ｄ∞ｌｌ」（ドール）の発売決定をツアー最終日に公演内で発表。そしてこの日、アー写などシングル詳細を解禁した。

新ビジュアルは、白を基調としたドーリーかつガーリーなリボンモチーフの衣装。ジャケ写ではたくさんのぬいぐるみに囲まれ、楽曲の世界観がたっぷり感じられる仕様となっている。特典内容は購入店舗・サイトによって異なり、特典会は１１月２日のオンラインサイン会を皮切りに愛知、東京にて来年２月にかけて開催される。

江籠は「新しいビジュアルもとても可愛く仕上げていただきました。たくさんの方に届いてほしい素敵なシングルになっているので、ぜひ発売日を楽しみに待っていてください。皆さんと会えるイベントもあるので、参加してくださるのを待っています。いっぱい思い出を作りましょう！」とコメントした。

江籠は２０００年３月２９日生まれ、愛知県出身。２０１１年１０月、ＳＫＥ４８第５期生オーディションで合格。グループの中心メンバーとして活躍後、２３年末をもって１２年間在籍したグループを卒業した。現在はソロアイドルとして名古屋を拠点に活動している。