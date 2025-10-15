11月29日（土）・30日（日）に上海LIVERSE音宇宙芸術センターにて開催される

“リスアニ！LIVE SHANGHAI 2025”

のチケット販売情報が解禁となった。

チケット販売開始は、

2025年10月16日

20:00〜（日本時間）：SATURDAY STAGE TICKET

20:30〜（日本時間）：SUNDAY STAGE TICKET

購入はこちらから。

約6年ぶりの開催となる“リスアニ！LIVE SHANGHAI 2025”のラインナップは下記のとおり。

■出演アーティスト（※五十音順）

11月29日（土）SATURDAY STAGE

KOTOKO（Honey Set）／She is Legend／halca／fripSide／and more…

11月30日（日）SUNDAY STAGE

岡咲美保／KOTOKO（Pepper Set）／sajou no hana／鈴木このみ／前島亜美

時間：各日 17:00 開場／18:00 開演

会場：上海LIVERSE 音宇宙芸術中心（上海市徐匯区叠彩路133号）

【チケット情報】

料金・ご案内：

VIP 880元 … 1階前方スタンディング、各日160名様にアーティスト直筆サイン（ランダムに個人か全員）が当たる抽選あり。

指定席 680元 … 2階固定席（指定席）

一般 480元 … 1階後方スタンディング

※一般席エリアは一部視界が遮られ、LEDスクリーン上部が完全にご覧いただけない場合があります。

販売プラットフォーム：秀動 ほか

秀動リンク：https://www.showstart.com/event/280128

先行販売開始：2025年10月16日 20:00〜（日本時間）：SATURDAY STAGE TICKET発売／20:30〜（日本時間）：SUNDAY STAGE TICKET発売

【ご来場にあたっての注意事項】

1）本公演は購入順および券種に基づき整列・入場順を設定し、原則として公演前日にチケットアプリ内に表示されます。

a) VIP・一般（スタンディング）をご購入の方は、券種と整理番号に従い開場前に整列・入場してください。2025年11月27日以降の購入分には整理番号の事前付与はありません。同券種の番号付き入場が完了後にご入場ください。

b) 指定席（2階）をご購入の方は整列不要です。所定の入場口で検票後、表示された座席番号にお座りください。2025年11月27日以降の購入分には座席番号の事前付与はありません。会場受付にて当日座席を割り当てます。

2）公演中の撮影・録画・録音等、いかなる記録行為も禁止です。発見した場合、主催者は中止およびデータ削除を求め、応じない場合はご退場いただくことがあります。

3）応援は周囲への配慮のうえ適切にお願いいたします。周囲のお客様に著しい迷惑となる行為が改善されない場合、退場処分や公演の中止等を行うことがあり、主催者は損害賠償を請求する権利を留保します。

4）イベント内容の変更・中止等の特別な事情を除き、いかなる理由でも払い戻しはいたしません。ご購入の際は内容をご確認のうえ、慎重にお申し込みください。