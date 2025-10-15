「女子高生ミスコン2025」ファイナリスト15人出揃う “日本一かわいい女子高生”は誰の手に？
【モデルプレス＝2025/10/15】“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2025」の敗者復活戦の結果が、10月15日に発表。これで、ファイナリスト15人が出揃った。
【写真】都道府県別“一番かわいい女子高生”
敗者復活枠は、「さらゆめ」さんと「ゆめな」さんに決定。今後ファイナリストは、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）に挑み、11月30日・12月1日（予定）に都内で行われる授賞式にて“日本一かわいい高校生”が決まる。
北海道・東北エリア代表：ゆりぼう（山形県）3年生
関東エリア代表：ここみ（東京都）2年生
中部エリア代表：ののか（愛知県）3年生
関西エリア代表：佐藤やよ（兵庫県）1年生
中国・四国エリア代表：ももにゃん（鳥取県）1年生
九州・沖縄エリア代表：りあ（佐賀県）1年生
ファーストファイナリストGP：ももか（長野県）2年生
セカンドファイナリストGP：じおん（兵庫県）3年生
ミクチャ審査GP：ゆあきー（神奈川県）1年生
candy magic代表：ゆな（北海道）3年生
eプリ審査代表：みゆう（静岡県）2年生
自己PR審査代表：なぎさ（北海道）3年生
高一ミスコンGP：なんり（福井県）1年生
敗者復活枠：さらゆめ（鹿児島県）1年生
敗者復活枠：ゆめな（香川県）2年生
「女子高生ミスコン」は、「みんなで選ぶ、日本一かわいい女子高生」をコンセプトに掲げる、全国規模の女子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子高校生であれば誰でも参加が可能である。
2024年グランプリのはるあ（武田晴安）は「今日、好きになりました。ニュージーランド編」（ABEMA／2025）に出演。ほかにも、同番組への出演で話題を呼んだ村谷はるなや米澤りあ、KAWAII LAB.所属のアイドルグループ・CUTIE STREETのメンバー・増田彩乃、梅田みゆなど、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。
なお、“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」も同時開催中。
10月4日〜11月30日：ファイナル審査（5次審査）
※スケジュールは変更する可能性あり
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「女子高生ミスコン2025」ファイナリスト15人
◆「女子高生ミスコン」とは
◆「女子高生ミスコン2025」今後のスケジュール
