「男子高生ミスターコン2025」ファイナリスト15人出揃う “日本一のイケメン高校生”は誰の手に？
【モデルプレス＝2025/10/15】“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」の敗者復活戦の結果が、10月15日に発表。これで、ファイナリスト15人が出揃った。
【写真】都道府県別“日本一のイケメン高校生”
敗者復活枠は、山口凌摩くんと三浦斗空くんに決定。今後ファイナリストは、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）に挑み、11月30日・12月1日（予定）に都内で行われる授賞式にて“日本一のイケメン高校生”が決まる。
北海道・東北エリア代表：小川永真（福島県）2年生
関東エリア代表：西小路侑汰（栃木県）2年生
中部エリア代表：倉田琉偉（長野県）3年生
関西エリア代表：楢崎悠亮（兵庫県）2年生
中国・四国エリア代表：清田優翔（岡山県）2年生
九州・沖縄エリア代表：榎田一王（宮崎県）3年生
ファーストファイナリストGP：菊地脩椰（大阪府）3年生
セカンドファイナリストGP：大橋光（神奈川県）3年生
ミクチャ審査GP：曽根凌輔（神奈川県）3年生
candy magic審査代表：安藤志音（沖縄県）3年生
eプリ審査代表：谷本晴（神奈川県）3年生
自己PR審査代表：吹澤輝（栃木県）2年生
高一ミスターコンGP：江畑皇之介（埼玉県）1年生
敗者復活枠：山口凌摩（愛知県）3年生
敗者復活枠：三浦斗空（神奈川県）2年生
「男子高生ミスターコン」は「みんなで選ぶ、日本一かっこいい男子高生」をコンセプトに掲げ、今年で11回目を迎える、全国規模の男子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない男子高校生であれば誰でも参加が可能。2024年度は黒木聖那がグランプリを獲得。グランプリ特典として、「賞金50万円」「2025年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられた。
ほか、人気YouTuber・おだけいや令和初の戦隊ヒーロー「魔進戦隊キラメイジャー」の主演に抜擢された小宮璃央など、本コンテストから多数の次世代スターが誕生している。
なお“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2025」も同時開催中。
10月4日〜11月30日：ファイナル審査（5次審査）
※スケジュールは変更する可能性あり
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
