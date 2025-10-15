【メジャーリーグ通信】

大リーグ公式戦での始球式を行わなかったのが、第1次政権時代のドナルド・トランプである。1910年のウィリアム・タフト以来、始球式を行わなかった大統領はトランプが最初だった。

歴代の大統領にとって、観客の前に自らの姿を示し、試合に見入る様子を披露することは、親しみやすさや力強さを演出するための格好の手段として活用されてきた。

例えば、就任から2カ月後の81年3月に暗殺未遂事件に遭遇したレーガンは、84年4月に首都ワシントンから最も近いオリオールズの本拠地メモリアル・スタジアムを訪問した。

構造上、球場は周囲からの狙撃を完全に防ぐことが難しい。それにもかかわらず始球式を行ったことは「暴力に屈しない大統領」というレーガン像の形成に寄与し、2期目を目指す大統領選挙でも有利に働いた。

一方、第1次政権でのトランプは当然のように再選を目指していた。そのため、観客から嘲笑や罵声を浴びる様子が放送されたり配信されたりすることは、自らの印象を悪化させ選挙戦略の点からも好ましくないという判断が働き、マウンドに上らなかった。

だが、再び大統領となり、しかも憲法で3選が禁止されている以上、トランプには2028年の大統領選を気にする必要はない。また、26年の中間選挙で与党共和党が敗れるとしても、トランプは大きな打撃とは考えないだろう。

今年4月以降の追加関税問題の経験から、大統領令を繰り返し発出することで自分の進めたいように政権を運営できると思っているのがトランプだからである。そのため、たとえ上下両院で共和党が少数党となったとしても、トランプは細やかな議会対策ではなく大統領令に頼って政策を実行しようとするに違いない。そうなると、これまで控えていた大リーグの始球式を行うことも現実味を帯びてくる。

トランプは今年2月に現職大統領として初めてNFLのスーパーボウルを観戦している。この時、場内からはトランプを揶揄する声が上がったものの、「USA」や「Mr.President」といったトランプを擁護する声援がより多く寄せられた。

こうした状況と周囲から注目されることを好むトランプの気質を考えると、人々の関心の高いワールドシリーズ第1戦は望ましい舞台となる。

唯一の懸念は現在79歳のトランプがグラウンドからホームプレートまで届く球を投げられるかという点である。しかし、もし球が届かない場合でも、球場からは歓声が湧き上がり、グラウンド上のトランプは悠然と手を振って応えるだろう。

（鈴村裕輔／野球文化学会会長・名城大教授）