【あの頃、テレビドラマは熱かった】#10

松岡昌宏のその後を決定づけた“ウラ代表作”

「ナオミ」（1999年／フジテレビ系）

◇ ◇ ◇

ノストラダムスの大予言に恐れおののいていたかつての小学生も、“Y2K問題”や“Amazon”に脅威を感じるような、おっさんの入り口に立っていた1999年。

世紀末だからか知らないけど、99年はこの近辺では珍しく木村拓哉主演の連ドラがない年だった。それでも「ケイゾク」「魔女の条件」（ともにTBS系）や「古畑任三郎3」「氷の世界」（ともにフジテレビ系）など今も語り継がれる名作はあったし、日本テレビとTBSが同時期に“ストーカー”を題材にした作品を放送して話題にもなった。

でも、この年を語るには藤原紀香（54）の初主演ドラマ「ナオミ」（フジテレビ系）は避けて通れない。かつて関西の人気番組「クイズ！紳助くん」のアシスタントとして初めて彼女を見たとき、MCの島田紳助が「中古車センターにフェラーリがおる」と表現した逸材。98年にカネボウ化粧品やJ-PHONE（現ソフトバンク）のCMに起用されてからあっという間の大出世だった。

そんな“ノリカ”が演じたのは前年の大ヒット作「GTO」の女性版とも言える、型破りな教師・藤堂直海。「アタシがいろんなこと教えたげる」というキャッチコピーや、「女なら安い恋はしないことね」などの決めゼリフも、あのビジュアルあっての説得力を持つ。ナイスボディーを強調したミニスカスーツで、時には鉄拳をふるい、時にはお手本と称して校庭の真ん中で男子生徒とキスしたりと、パワフルに“自己流”を貫き通す。時代が求めた「セクシーでかっこいい女」をノリカがそのまま体現して見せたのだった。

ドラマとしての評価はイマイチだったけれど、翌年に木村拓哉が主演した伝説的ドラマ「ビューティフルライフ」（TBS系）は、藤原紀香の存在なしには語れない。出演していないのになぜか。それは彼女のヘアメークを担当していた“みやむー”こと宮村浩気氏の存在がある。そう、当時ブームになった“カリスマ美容師”の先駆者だ。

そのみやむーが監修し、キムタクが美容師を演じたことで「ビューティフルライフ」は大ヒットし、巷に“カリスマ美容師もどき”があふれることにもなった。

あの頃流行したヘアスタイルの“エアリー感”は、何もしなくてもエアリーすぎる頭のおっさんには関係ない話。でも、ケータイがスマホになった今でも“写メ”なんて言ってしまうおっさんが多いのは、CMに出ていたノリカがそれだけ輝いていた証拠でもある。今はサザエさんだけど。

（テレビコラムニスト・亀井徳明）