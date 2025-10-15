欧州株 高安まちまち、仏指数急伸も英指数は売りに押される
欧州株 高安まちまち、仏指数急伸も英指数は売りに押される
東京時間17:38現在
英ＦＴＳＥ100 9434.13（-18.64 -0.20%）
独ＤＡＸ 24285.17（+48.23 +0.20%）
仏ＣＡＣ40 8121.16（+201.54 +2.54%）
スイスＳＭＩ 12477.62（+42.81 +0.34%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:38現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46647.00（+147.00 +0.32%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6718.75（+32.25 +0.48%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 24927.50（+165.00 +0.67%）
ロンドン序盤の欧州株は高安まちまちとなっている。仏ＣＡＣ指数は２．５％高と堅調。ＬＶＭＨの売り上げ増が高級ブランド株全般の買いにつながっている。また、フランスの現政権に対する内閣不信任が回避される見込みとなったことも好材料。一方で、英ＦＴ指数はマイナス圏で推移している。「英財務相、増税と歳出削減を検討」との一部報道が警戒感を広げている。
東京時間17:38現在
英ＦＴＳＥ100 9434.13（-18.64 -0.20%）
独ＤＡＸ 24285.17（+48.23 +0.20%）
仏ＣＡＣ40 8121.16（+201.54 +2.54%）
スイスＳＭＩ 12477.62（+42.81 +0.34%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:38現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46647.00（+147.00 +0.32%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6718.75（+32.25 +0.48%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 24927.50（+165.00 +0.67%）
ロンドン序盤の欧州株は高安まちまちとなっている。仏ＣＡＣ指数は２．５％高と堅調。ＬＶＭＨの売り上げ増が高級ブランド株全般の買いにつながっている。また、フランスの現政権に対する内閣不信任が回避される見込みとなったことも好材料。一方で、英ＦＴ指数はマイナス圏で推移している。「英財務相、増税と歳出削減を検討」との一部報道が警戒感を広げている。