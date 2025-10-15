旅の途中や手土産にもぴったり…名古屋駅近くの焼き菓子店で味わう、発酵あんこやライスミルクジェラートなど優しいおやつ
円頓寺商店街の近くにある、焼き菓子とパンをテイクアウトで楽しめるお店「titbit!」。すべての商品がグルテンフリーであるだけでなく、卵・乳製品・白砂糖を使用していないため、アレルギーを持つ方はもちろん、ヴィーガンの方にも安心して楽しんでいただけます。
一番人気は【ラムレーズンサンド】。クッキー生地には米粉と玄米粉を使用し、クリームはバターではなく豆腐ベースで仕上げています。そのため、一般的なレーズンサンドよりも軽く、あっさりとした味わいが特徴です。
ほかにも人気のパウンドケーキ【オーガニックドライイチジクケーキ】や【おからと米粉ドーナツ】、【スコーン プレーン】など、時期や日替わりの焼き菓子も豊富です。
名古屋駅からも近く、旅行客にも人気があります。新幹線での移動中に楽しむおやつとして購入する方や、クッキーなどをお土産・贈答用に選ぶ方も多く見られます。
また、暑い季節限定で【アイス（CUP）】も販売。有機ライスミルクのジェラートに自家製の発酵あんこを合わせた、やさしい甘さのスイーツも人気です。
〈メニュー〉
【ココアアーモンドクッキー】
【スパイスクッキー】【抹茶のクッキー】（各350円）
【おからと米粉ドーナツ】【スコーン プレーン】（各360円）
【アメリカンチョコチャンククッキー】
【Ｗショコラソフトクッキー】（各400円）
【発酵あんこクッキーサンド】
【オーガニックドライイチジクケーキ】（各420円）
【ラムレーズンサンド】（440円）
【フォカッチャドライトマト】（550円）
【無農薬野菜のフォカッチャ】（600円）
【米粉食ぱん】（1,220円）など
※2025年7月11日時点の情報です