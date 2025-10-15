円頓寺商店街の近くにある、焼き菓子とパンをテイクアウトで楽しめるお店「titbit!」。すべての商品がグルテンフリーであるだけでなく、卵・乳製品・白砂糖を使用していないため、アレルギーを持つ方はもちろん、ヴィーガンの方にも安心して楽しんでいただけます。



一番人気は【ラムレーズンサンド】。クッキー生地には米粉と玄米粉を使用し、クリームはバターではなく豆腐ベースで仕上げています。そのため、一般的なレーズンサンドよりも軽く、あっさりとした味わいが特徴です。





【発酵あんこクッキーサンド】も人気の一品。こだわりの自家製あんこは、米麹と北海道産あずきを使い、12時間以上かけて丁寧に発酵させています。発酵による自然な甘みが楽しめます。ほかにも人気のパウンドケーキ【オーガニックドライイチジクケーキ】や【おからと米粉ドーナツ】、【スコーン プレーン】など、時期や日替わりの焼き菓子も豊富です。名古屋駅からも近く、旅行客にも人気があります。新幹線での移動中に楽しむおやつとして購入する方や、クッキーなどをお土産・贈答用に選ぶ方も多く見られます。また、暑い季節限定で【アイス（CUP）】も販売。有機ライスミルクのジェラートに自家製の発酵あんこを合わせた、やさしい甘さのスイーツも人気です。〈メニュー〉【ココアアーモンドクッキー】【スパイスクッキー】【抹茶のクッキー】（各350円）【おからと米粉ドーナツ】【スコーン プレーン】（各360円）【アメリカンチョコチャンククッキー】【Ｗショコラソフトクッキー】（各400円）【発酵あんこクッキーサンド】【オーガニックドライイチジクケーキ】（各420円）【ラムレーズンサンド】（440円）【フォカッチャドライトマト】（550円）【無農薬野菜のフォカッチャ】（600円）【米粉食ぱん】（1,220円）など※2025年7月11日時点の情報です