SnowMan、初ポップアップイベントがバンコクでも開催【概要あり】
8月末より開催されているSnow Manによる初のポップアップイベント「Snow Man 1st POP-UP」について、ソウル開催、台北開催に続き、バンコクのQ STADIUM, M FLOOR, EMQUARTIERで、11月18日から11月26日までの9日間にわたりオープンすることが発表された。
3都市目となるバンコク会場は、バンコクのトロピカルな雰囲気をSnow Manの世界観にインスパイアされたクールでエモーショナルな空間に変え、没入型の体験ができるイベントとなっている。
会場内のギャラリースペースにはPOP-UP全体のキービジュアルの他、タイのフォトグラファー・Aekarat Ubonsri氏による撮り下ろしとなるビジュアルを展示。他にもSnow Manの映像を楽しむことができる大型モニターや、メンバーの衣装や小物が展示され、どこを見てもSnow Manの世界観を存分に味わえるイベントとなっている。
POP-UPの入場については事前予約制となり、入場方法やグッズの販売に関する詳細は近日中に発表される。
バンコク開催概要
日程：2025年11月18日（火）〜11月26日（水）
時間：11:00 - 20:00
会場：Q STADIUM, M FLOOR, EMQUARTIER
住所：695 Sukumvit Rd. Khlongtan Nuea, Wattana, Bangkok, 10110
【バンコク：イベント内容】
ギャラリースペース、ショップスペースに加え、体験型イベントを展開予定
