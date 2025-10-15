フェイスマスクの「ルルルン」から、初のサプリメントが誕生。シーンに合わせて3タイプから選べるよ
Dr.ルルルンは、2025年10月10日からマツモトキヨシ・ココカラファインで「飲むルルルン」を先行販売しています。
シーンに合わせて選べる"飲むルルルン"
「ハリ不足を感じる」「うるおいをチャージしたい」「クリアな輝きが欲しい」など、あらゆる生活シーンに合わせた3タイプが登場。まずは1日2粒で手軽に、内側からサポートする新習慣をはじめてみては？
・ビューティーリフト
話題の成分「エクソソーム」を配合したサプリメントで、心も弾むようなハリのある毎日をサポートします。最近なんとなく疲れを感じている人におすすめです。
・インナーバリア
「グルコシルセラミド」などのうるおい成分を配合したサプリメントで、ぷるんとみずみずしく、健やかな印象へ導きます。これまでのケアだけでは、なんとなく物足りない気がするならこれ。
・白玉チャージ
透明感をサポートする注目成分を配合したサプリメントで、パッと光を放つような澄み渡る毎日を送りたい人にぴったりです。ストレスや不規則な生活を見直して、気分を切り替えたいときに寄り添ってくれそう。
各28粒（約2週間分）入りで、価格は2138円。
10月10日からマツモトキヨシ・ココカラファインで先行販売中。10月27日からはルルルン公式オンラインストアでも販売されています。
※価格は税込です。
東京バーゲンマニア編集部