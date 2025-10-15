ＮＨＫの「ニャンちゅう」役（初代）などで知られ、現在ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。体調を崩してしまったことを明かしました。

津久井さんは、「ここで油断してはいけないのです」というタイトルでブログを投稿。「やってしまいました〜… 気圧の低下と温度の低下に 少し油断をして体を冷やしてしまいました…風邪はひきませんでしたが 少しお腹を壊しました…」と綴り、体調を崩したことを明かしています。









津久井さんは一方で、「サッカー観戦で気持ちが上がったので 今日も野球観戦で上げていきたいです（笑）」と綴り、テレビでのスポーツ観戦を楽しみにしていることを明かしました。そして、「温度も気圧も揺れています…でも体を壊している場合じゃありません〜 季節の変わり目を乗り切りましょう 楽しい秋が来ています」と、深まる秋に、健康を維持することを前向きに綴っています。









津久井さんがALSの公表をしてから、今月で丸6年となります。約1年前、公表5年の節目に更新した2024年10月10日のブログでは、「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と周囲への感謝を綴り、「どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください」とファンへ呼びかけていました。









津久井さんの代表作には、人気アニメ『ご近所物語』の西野ジロー役や、『アリスSOS』のトシオ役などがあります。



