クマの建物への侵入を想定した対応訓練が大仙市で行われ、改正法の施行で可能となった「緊急銃猟」実施の手順を確認しました。



県内では連日のように、100件を超えるクマの目撃情報が寄せられていて、住民の安全を守るための連携強化が喫緊の課題です。



神岡支所の担当者

「物置にツキノワグマが侵入しまして、箱罠での狩猟、並びに追い払いが不可能ということで」



大仙市の公民館で行われたクマの居座りを想定した訓練。





捕獲用のおりを設置できないのに加え、いつ出てくるかわからず、近づけないという仮定で行われました。神岡支所の職員「周辺は公園ですとか集会施設、住宅等が立ち並ぶ地域ですので、迅速に捕獲する必要があるということで、装薬銃の捕獲を試みたいと考えています」先月、改正法が施行され市街地に現れたクマなどに市町村の判断で発砲できる「緊急銃猟」の制度がスタートしました。15日、初めて仙台市でこの制度下でのクマの駆除が行われました。対応マニュアルを更新した大仙市では、県や警察、それに地元の猟友会とともにその手順を確認し合いました。周辺の安全確保はもちろん、猟銃以外での捕獲が困難な場合など実施するにあたっての条件は多岐にわたります。また、委託されたハンターは各市町村が定めた証票を身に着けなければ発砲できないなど厳格なルールも定められています。「いま、市から証票が渡されました～」大仙市農林整備課 佐々木直樹課長「判断する段階の時間につきましては、やっぱり今後、どういったふうに確認事項を速やかに判断しながら実行に移せるかっていう部分をまた今後、検証していきたいと思っております」連日のように100件を超えるクマの目撃情報が寄せられている県内。いざという時に備え住民の安全を守るための連携強化が喫緊の課題となっています。