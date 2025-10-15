【はま寿司】広島県産の牡蠣を使ったメニューなど3品が110円で登場。お得な「牡蠣と秋の旨ねた祭り」開催中！

はま寿司では、2025年10月15日から「はま寿司 牡蠣と秋の旨ねた祭り」を開催しています。

黒毛和牛や本鮪大とろの握りなどもお値打ち

今回のフェアでは、浜茹でした牡蠣（かき）のプリッとした食感とジューシーさを楽しめる「広島県産 牡蠣握り（もみじおろしのせ）」、程よい歯応えと旨みの「たいら貝」、サクサクの衣と牡蠣の旨みがあふれる「広島県産牡蠣のカキフライつつみ（タルタルソース）」を、それぞれ110円で販売しています。

その他にも、大分県産カボスと大根おろしによるさっぱりとした味わいの「えび（かぼすおろし）」（176円）、やわらかな肉質の国産黒毛和牛のローストビーフがお値打ち価格で楽しめる「黒毛和牛握り」（176円）が登場。いずれも期間限定です。

また、「至福の一貫」シリーズからは、脂のりが良くとろける味わいの「地中海産 本鮪（まぐろ）大とろ」（319円）、ズワイガニのほぐし身とタラバガニのふんどし、生本ズワイガニの脚を堪能できる「かに三昧」（748円）も。

サイドメニューは、穴子とキュウリを国産の湯葉で巻いた「たっぷり穴子の湯葉巻き」（319円）、ニンニクが食欲をかき立てる特製ソースで味わう「カリカリポテト 特製アイオリソース」（297円）、秋の味覚の代表格、松茸が入った贅沢な「松茸茶碗蒸し」（363円）が登場しています。

そして、「はまカフェラボ」では、フェアトレード茶葉を使ったベルガモットの香りと濃厚な口当たりの「アールグレイベイクドチーズケーキ」（297円）、リンゴとカスタードを使った温かいパイにバニラアイスとキャラメルソースを合わせた「ホットカスタードアップルパイ（バニアラアイス添え）」（363円）も販売中。

全ての商品は数量限定のため、なくなり次第終了です。一部商品は販売期間が異なります。「広島県産牡蠣のカキフライつつみ」は立川高島屋S.C.店では販売しません。

はま寿司公式Xでは、10月18日23時59分までの期間、はま寿司公式アカウント（@hamasushi_jp）をフォローし、公式アカウントのキャンペーン投稿をリポストすると、抽選で合計80人にはま寿司で使えるお食事優待券3000円分が当たります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部