海に浮かべる風車を繋ぎ止める係留ケーブルなどを生産するオランダの企業が、県内を生産拠点の候補地として優先的に協議すると、県、それに秋田市と合意しました。2028年ごろまでに具体的な計画をまとめることにしています。



洋上風力発電の先進地、秋田。



そこに拠点を構えようと県、それに秋田市と協議を進めることになったのが、オランダの合成繊維メーカー＝ファイバーマックス社です。





15日はその再生エネルギー部門の責任者が県庁を訪れ、浮体式の洋上風車をつなぎ止める係留ケーブルの生産工場について、秋田市を候補地として優先的に協議することに合意しました。ファイバーマックス社 サンダー・ファン・ヘルヴォルトさん「秋田は新エネルギーの分野で重要な役割を果たし将来性もあります。ここで事業ができることを非常に楽しみにしております」ファイバーマックス社が生産するケーブルは、特殊な製法によって従来の鋼などでできたものよりも軽く、耐久性に優れるといいます。1,000メートルを超える水深にも耐えられるということで、欧米を中心にシェアを拡大しています。県と秋田市は計画の具体化に向けて用地の選定などに協力します。鈴木知事「秋田県が、それこそ東日本だけでなくアジアを中心としたここのエリアのハブになっていける可能性があるということで、大変夢のあるお話だなというふうに私は考えています」ファイバーマックス社は秋田市の秋田港周辺での拠点整備を視野に、2028年ごろまでには具体的な計画をまとめることにしています。