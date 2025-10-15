波瑠と川栄李奈がW主演を務める金曜ドラマ『フェイクマミー』（TBS系）第2話の先行カットが公開された。

参考：『フェイクマミー』は“週末疲れ”に刺さる現代ドラマ 波瑠×川栄李奈が“正反対”の女性像に

本作は、次世代を担う脚本家の発掘・育成を目的としたプロジェクト「TBS NEXT WRITERS CHALLENGE」の第1回で大賞を受賞した園村三の『フェイク・マミー』をドラマ化するファミリークライムエンターテインメント。正反対の人生を歩んできた2人の女性が、子どもの未来のために“母親のなりすまし”という禁断の契約を結ぶ。

W主演を務める波瑠と川栄のほか、向井康二（Snow Man）、中村蒼、池村碧彩、田中みな実、笠松将、野呂佳代、橋本マナミ、中田クルミが出演する。

第2話では、いろは（池村碧彩）の柳和学園小学校の受験当日がやってくる。いろはの筆記試験が終わり、残るは母親に扮した薫（波瑠）が参加する親子面接のみ。そんな中、茉海恵（川栄李奈）は薫といろはの無事を会社で願っていた。その後、薫は初めてのママ友・さゆり（田中みな実）と出会う。しかし、2人の前にクセ強ママ・玲香（野呂佳代）らが登場し、思わぬ展開に。一方、茉海恵は虹汁旗艦店「Itteki」へ。虹汁のファンだという智也（中村蒼）が駆け込みで来店し、茉海恵は智也が柳和学園の教師だとは知らずに対応してしまい……。

公開された場面写真には、家で裁縫をする茉海恵、茉海恵に優しく微笑みかける黒木（向井康二）やママたちに圧倒される薫などが切り取られている。

（文＝リアルサウンド編集部）