洋上風力発電の総合的なイベント「世界洋上風力サミット」が15日、秋田市で始まりました。



国内はもちろん世界各国から約800人の関係者が秋田を訪れ、洋上風力発電の最新の動向などに触れています。



秋田市にあるあきた芸術劇場ミルハスには、海外からも含めて多くの人が訪れていました。



イギリスから

「秋田に来たのはこれがはじめてです、美しい街ですね」



田村修アナウンサー

「秋田知ってます？」

フランスから

「いいえ、実は昨日の夜到着したばかりなので何も知らないんです」





台湾から「ここに来る前から秋田市を知ってました。秋田犬です」イタリアから「ここは洋上風力発電開発の主要な拠点のひとつです。秋田は重要な場所だと認識しています」15日に始まった「世界洋上風力サミット」。秋田では3年ぶりの開催です。鈴木健太知事「秋田県はこれからも恵まれた風況をいかしながら再生可能エネルギーの最先進地域として力強く歩み続けていくということを、本日皆さまにはお伝えしたいと思います」このサミットは日本風力発電協会が開いたもので、洋上風力発電の関係者が講演や意見交換をすると共に、最新の動向にも触れられる総合的なイベントです。JWPA代表理事 秋吉優さん「2040年までに15ギガワット以上の浮体式洋上風力の安定を形成すると。洋上全体では2040年には30～45ギガワットの安定形成をめざすという目標があるんですけども…」能代港と秋田港では2022年の12月と翌年の1月に全国に先駆け、大規模な洋上風力発電の商業運転が始まりました。その後、資材価格の高騰などを理由に三菱商事が撤退を決めましたが、いまも秋田県沖4か所が洋上風力発電の促進区域に、1か所が有望区域に指定されています。また海に風車を浮かべる浮体式の実証事業を行う海域に由利本荘市とにかほ市の沖合が採択されるなど、全国から先進地として注目されています。「世界洋上風力サミット」は今年で5回目。いずれも、洋上風力発電の“先進地”で開かれていて秋田は2回目の開催です。企業や団体による展示ブースが設けられ、ビジネスにつなげたり知見を広めたりする場としても活用されています。「世界洋上風力サミット」はミルハスをはじめとした周辺会場で3日間行われ、一般の人も参加できるセミナーは、にぎわい交流館AUが会場となっています。