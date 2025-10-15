Oasisの来日を記念した特別上映展『Oasis Film & Posters 1994/2025』が、神保町 New Galleryにて10月17日より開催される。

（関連：Oasis、16年ぶりの地元凱旋が刻んだ“ロックの帰還” マンチェスター公演の歩み、歴史的瞬間の更新）

本企画では、1994年に渋谷で行われたOasisにとって初来日、初ライブとなる映像を4Kデジタルリマスターで初公開。当時スペースシャワーTVでオンエアされた貴重なアーカイブに加え、当時未放映のカットを含む全3曲が上映される。手持ちカメラで収められた映像は、狭いフロアの高揚や推進力をそのままに、バンドの“熱”を呼び覚ます映像となっている。

本映像は、今回のためだけにソニーPCLの最新技術『RS+』を駆使し、映像を4Kデジタルリマスター化したもの。1994年当時の空気感はそのままに、まるで現場にいるかのような圧倒的な臨場感を生み出している。

さらに会場では、Oasisがイギリス本国で進める『Oasis Historic Gig Art Poster』プロジェクトと連動した展示も実施。ロンドン、ニューヨーク、そして東京という三部作で構成され、伝説のギグを現代の視点で再デザインする本シリーズの文脈とともに、1994年の渋谷ギグ、初来日公演として語り継がれる瞬間を、“見る／所有する”体験へと拡張するという。

（文＝リアルサウンド編集部）